Incomprensioni al Gf Vip, Katia sbotta contro Gianmaria: “Non hai voglia di fare niente”

GF Vip, Katia Ricciarelli si arrabbia con Gianmaria: “Non volere fare il furbo con me”.

Il Grande Fratello Vip sta riscontrando un grande seguito, i telespettatori si lasciano trasportare dalle dinamiche che accadono in casa. In questi mesi, in particolare, al centro dell’attenzione, abbiamo visto il rapporto tra Alex Belli e Soleil Sorge.

La sua uscita di scena ha spiazzato il pubblico. L’attore è stato squalificato per essersi avvicinato a sua moglie, Delia Duran, arrivata in casa per un confronto. Tra le concorrenti che sicuramente dice sempre la sua, c’è Katia Ricciarelli. Se qualcosa non le va bene, non si tira indietro ed esprime il suo disaccordo. In questi giorni, i concorrenti hanno provato i canti e i balli di Natale, per fare uno spettacolo. La preparazione, però, non è stata priva di incomprensioni. Nelle ultime ore, proprio la Ricciarelli, si è scagliata contro Gianmaria.

Leggi anche Carmen Russo, il retroscena che non ti aspetti: “Ho falsificato i documenti”

“Non fare il furbo con me”: Katia sbotta contro Gianmaria al Gf Vip

Anche i concorrenti del Grande Fratello Vip stanno festeggiando il Natale, con buon cibo, canti, balli e tanto divertimento. Sono stati impegnati anche nella preparazione di uno spettacolo, con tanto di musica e di balletto. Anche se, dobbiamo dire, che questa preparazione ha creato non poco caos.

Leggi anche “Sai che anche a me piace”: Sophie mente a Jessica e rivela tutto ad Alessandro

Non sempre c’è armonia tra i coinquilini e spesso le incomprensioni sfociano in litigi e discussioni. Ed è quello che è successo nelle ultime ore, tra Gianmaria Antinolfi e Katia Ricciarelli. Quest’ultima si è arrabbiata con il concorrente, ma pare sia stata solo un’incomprensione. Antinolfi aveva indossato una maglia bianca molto sportiva e Katia ha chiesto di poter mettere qualcosa di scuro sopra. Gianmaria ha detto: “Metto lo smoking”.

Dopo queste parole, la Ricciarelli è scoppiata: “Non volere fare il furbo con me, non mi prendere per i fondelli, mi metto lo smoking, non hai voglia di fare niente, mi tocca sempre pregarti, non ne posso più di questo atteggiamento, per me puoi anche stare in camera, non venire fuori”. Antinolfi ha cercato di farle capire che diceva sul serio, nel senso che, non restava con la maglia bianca, ma avrebbe indossato qualcosa di più adeguato. In conclusione, la Ricciarelli ha sbroccato anche contro gli altri, che le stavano spiegando: “Basta ragazzi, non ne posso più dei vostri discorsi, volete sempre salvare la gente, sempre pregare pregare, chi me lo fa fare”.