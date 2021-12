Uomini e Donne, l’ex tronista ha preso 28 chili: “Ho sentito gli occhi addosso di chi ti guarda e..” cosa sarà successo?

È stata una delle splendide troniste apparse nel programma di Maria De Filippi, Uomini e Donne. Oggi è fuori dal mondo della televisione, è una moglie e mamma, e sui social si sfoga per quello che è successo poco tempo fa.

La bellissima donna, dopo il suo percorso a Uomini e Donne, ha gradualmente deciso di abbandonare il mondo della televisione. Si è sposata la scorsa estate e dopodiché è anche diventata mamma del suo splendido Michael. La gravidanza come per ogni donna, ovviamente comporta un aumento di peso, ma sembrerebbe che non tutti accettino con naturalezza questo fattore. Lo spiega la diretta interessata, che pubblica un post sul suo profilo Instagram dove racconta che ha sentito alcune persone incontrate per caso, dire “guarda quanto si è ingrassata”. L’ex Miss Italia non ci sta, e risponde per le rime.

Leggi anche Impossibile dimenticarla, fu la corteggiatrice scelta a Uomini e Donne: che fine ha fatto oggi?

L’ex tronista di Uomini e Donne ha preso 28 chili

La diretta interessata è la stupenda Anna Munafò, ex tronista ma anche seconda arrivata nel 2005, al concorso di Miss Italia, seconda solo alla vincitrice Edelfa Chiara Masciotta. La sua nuova vita da mamma le ha provocato molti cambiamenti, tra cui quelli fisici. La donna ha infatti preso 28 chili e lo accetta con la normale naturalezza che tutti dovremmo avere, ma ci sono alcune persone che l’hanno fatta sentire a disagio mentre passeggiava lungo il mare.

Leggi anche Giulia De Lellis ingrassata, la modella ha preso qualche chilo: il motivo

Sul suo profilo Instagram pubblica una foto di lei in spiaggia scrivendo: “Ieri sono uscita dopo tanto tempo, e non vi nego che gli occhi addosso di chi ti guarda e pensa ‘guarda quanto si è ingrassata’ li ho sentiti”. Ma Anna Munafò è consapevole della sua bellezza e del suo corpo, infatti il messaggio continua con “Si, ho 28 kg in più , che si vedono e che non nascondo , come non nascondo neanche che per qualche istante ho provato anche imbarazzo nei confronti di chi ieri mi ha trasmesso questo pensiero. Siamo belle a prescindere, anzi bellissime”.

Leggi anche Uomini e Donne, ricordate Anna Munafò? Com’è cambiata la sua vita oggi

Noi siamo assolutamente d’accordo con Anna Munafò, tutte le donne sono stupende!