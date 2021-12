Volto indimenticabile della prima edizione di Amici: com’è cambiata e cosa fa dopo circa vent’anni

Tra i protagonisti della prima edizione che i fan di Amici ricordano ancora come se fosse ieri, ora ha 46 anni: l’avreste riconosciuta?

Sebbene siano passati vent’anni e il fortunato talenti condotto da Maria De Filippi sia giunto ormai alla sua 21esima edizione, nel cuore dei telespettatori continuano ad essere presenti gli ex allievi che negli anni hanno saputo trasmettere emozioni e dimostrare la loro bravura.

E’ il caso di Maria Pia Pizzolla, cantante della prima edizione, svoltasi nel 2001. A quei tempi il programma si chiamava Saranno Famosi e lei seppe distinguersi per la sua voce potente, il suo carattere forte e la sua chioma rosso fuoco.

Molti all’epoca notavano una sua certa somiglianza con Mina, ricordate? Maria Pia non vinse né tantomeno arrivò sul podio, ma dopo la fine del programma vinto quell’anno da Dennis Fantina, partecipò anche lei al Tim Tour estivo esibendosi con gli altri ragazzi sui palchi di tutta Italia. “Quella del Tim Tour fu un’esperienza persino più bella di Saranno Famosi. Io amo stare sul palco. La tv ti insegna tante cose, ma non era il mio mondo, non mi apparteneva. Io vivo per il palcoscenico, stare di fronte a migliaia di persone mi caricava, mi divertivo tanto”, rivelò a Tv Blog qualche anno fa.

Scopriamo cosa ha fatto e come appare a distanza di due decenni dall’avventura ad Amici!

Maria Pia Pizzolla, dalla prima edizione di Amici ad oggi: com’è la sua vita attualmente

Prima di entrare nella celebre scuola di Canale 5, Maria Pia aveva già collezionato un bel numero di esperienze come cantante: si era esibita in centoventi spettacoli nel giro di un anno, dai localini ai palcoscenici di maggiore importanza.

Non tutti ricordano che è anche stata la prima ex allieva di Amici a partecipare, nel 2003 al Festival di Sanremo con il suo gruppo, i SuperZoo. Oggi Maria Pia vive a Camaiore, in Toscana, è sposata ed è mamma di due bambini che dovrebbero avere circa 11 e 8 anni. Insegna canto ed ha cambiato leggermente il suo look, che è diventato un po’ più ‘dark’.

Sempre a Tv Blog raccontò di aver mantenuto i contatti con gli ex compagni Antonella Loconsole e Renato Sannio, rispettivamente cantante sceneggiatore.

Secondo noi non si fa fatica affatto a riconoscerla in questa foto recente. Cosa ne pensate?