Antony è stato uno dei pazienti de La clinica della pelle: il suo problema ha condizionato la vita, ma cos’è successo dopo? L’inimmaginabile!

“I problemi della pelle ci influenzano sia emotivamente che fisicamente”, sono proprio queste le parole che, ad inizio terza stagione de La clinica della pelle, la dottoressa Craythorne al suo amatissimo pubblico. Un messaggio breve e coinciso, quello che ha lanciato la dermatologa, ma che racconta la verità dei fatti!

Nel corso di queste tre edizioni de La clinica della pelle abbiamo conosciuto tantissime storie. E attraverso ciascuna di esse vi abbiamo anche mostrato quanto anche un semplice problema di pelle possa condizionare la vita di un soggetto. Ne è l’esempio anche la storia di Antony, giovanissimo ragazzo che da circa 4 anni viveva un vero e proprio dramma. “La gente mi guarda con disgusto”, ha detto il paziente della dottoressa Craythorne per spiegare quanto la sua vita sia stata fortemente cambiata da un momento all’altro. Il tutto, a quanto pare, sarebbe iniziato circa 4 anni prima della sua partecipazione al programma, stravolgendogli completamente la sua quotidianità. Scopriamo insieme ogni cosa.

La clinica della pelle, quello che è successo ad Antony è davvero incredibile: vita cambiata!

Quando si è presentato presso il nuovo studio della dottoressa Craythorne, Antony non ha affatto potuto fare a meno di spiegare il suo forte imbarazzo per il problema cresciutogli da un momento all’altro circa 4 anni prima. “È la prima cosa che notano tutti. Se riuscirò a togliere, ritornerò ad essere me stesso”, dice il giovane a La clinica della pelle.

Quattro prima della sua partecipazione, Antony ha fatto dei piercing sull’orecchio. E, a quanto pare, sono stati proprio questi ad avere creato dei grossi cheloidi. Ad oggi, la situazione per il giovane è diventata davvero insostenibile. Ed è per questo che ha chiesto aiuto alla dottoressa Craythorne. L’intervento per la rimozione, ovviamente, è stato immediato. E facilissimo.

A distanza di qualche mese dall’operazione, Antony è ritornato dalla dottoressa Craythorne per testare i risultati. Ed ha anche svelato di aver cambiato completamente vita. Da ragazzino timido ed introverso quale era per via della malattia, il giovane adesso esce più spesso. Ed è riuscito anche a trovare lavoro. Good luck!