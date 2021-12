E’ stato uno dei protagonisti de Il Signore degli anelli: dopo 20 anni l’attore si mostra così, riconoscete il suo personaggio?

Dopo 20 anni l’attore si mostra così: lo riconoscete? E’ stato uno dei protagonisti de Il Signore degli anelli.

Il Signore degli anelli è una saga che ha riscontrato un successo assurdo ed è basata sull’omonimo romanzo scritto da Tolkien, un vero e proprio capolavoro. E’ divisa in La compagnia dell’anello, capitolo uscito nel 2001, Le due torri, uscito nel 2002 e nel 2003 è uscito il terzo capitolo, il Ritorno del re.

La trama si concentra sulla missione affidata a Frodo Baggins, un hobbit della Contea, seguito dal suo amico, Samvise Gamgee. I due devono riuscire a portare l’anello del potere al monte Fato e distruggerlo. Durante il cammino, a Gran Burrone, si formerà la Compagnia dell’anello, in cui ci sono nove componenti. L’attore che vediamo in foto, è stato uno dei protagonisti della saga. Il suo personaggio, dall’inizio è sempre stato amatissimo. Nello scatto qui reso noto, vi anticipiamo che è molto diverso da come l’abbiamo visto nella trilogia: l’avete riconosciuto?

Leggi anche Orlando Bloom e il retroscena su Il Signore degli anelli: cos’ha fatto l’attore per interpretare Legolas

E’ stato uno dei protagonisti de Il Signore degli anelli: dopo 20 anni l’attore si mostra così, lo riconoscete?

Impossibile non amare la meravigliosa Trilogia de Il Signore degli anelli. Frodo e Sam si immergono nell’incanto e nell’oscurità della Terra di mezzo. Hanno una missione, portare l’anello del potere al monte Fato per distruggerlo.

Leggi anche La ricordate ne Il Signore degli Anelli? Sono passati 20 anni: resterete sbalorditi

In questo lungo viaggio, tra imprevisti e peripezie, saranno accompagnati, fino ad un certo punto della storia, dalla Compagnia dell’anello. Compagnia che poi si separa, per rincontrarsi alla fine. In alto, vi abbiamo mostrato la foto di un attore. Anche lui, ha recitato ne Il Signore degli anelli. Il suo personaggio, una volta che la Compagnia arriva alle miniere di Moria, finisce nel fuoco insieme al Balrog. Ma ritorna successivamente, come stregone bianco. Adesso, avete capito chi è l’attore nella foto?

Ebbene sì, è Ian Mckellen, interprete nella trilogia del potente stregone Gandalf Il Grigio. Lui sarà una luce e una forza per tutti gli altri personaggi e la sua momentanea scomparsa, porterà lacrime e dolore negli altri protagonisti. Ovviamente, nella saga l’attore ha vestito i panni di uno stregone e il suo aspetto è stato adattato al personaggio, con barba e lunghi capelli. Dopo 20 anni, Mckellen, è completamente diverso. Voi l’avreste riconosciuto?