La coppia amatissima fa discutere: “Laviamo i bambini solo quando lo sporco è evidente”

Quanto raccontato dalla celebre coppia di Hollywood ha suscitato molte critiche: la dichiarazione riguarda l’igiene dei bambini.

Il loro amore è uno dei più ammirati nel mondo del cinema: la coppia di attori è insieme da quando, nel 2012, l’amore li spinse a rompere le loro precedenti relazioni pur di poter vivere la loro storia alla luce del sole.

Una passione nata a distanza di anni dal primo incontro sul set del film The ’70s Show, quando entrambi erano molto giovani. Lui era il fidanzato con Demi Moore, lei stava con Macaulay Culkin. Avrete certamente capito che parliamo di Ashton Kutcher e Mila Kunis, bellissimi e innamorati che hanno messo su una splendida famiglia.

Nel 2014 sono infatti diventati genitori di Wyatt Isabelle e nel 2016 è nato il secondogenito Dimitri. Proprio riguardo ai loro bambini, hanno fatto discutere le dichiarazioni dei due divi: intervistati da Dax Shepard e Monica Padman sulle loro abitudini igieniche, hanno fatto una rivelazione che non è passata affatto inosservata.

Ashton Kutcher e Mila Kunis parlano dell’igiene dei loro bambini: la coppia sconvolge

Nella puntata del podcast Armchair Expert, si parlava dell’importanza di evitare la doccia troppo frequentemente dato che il sapone può seccare la pelle.

I due attori hanno parlato quindi di come sono abituati a gestire i loro figli: “Non avevo l’acqua calda da bambina, quindi non facevo molte docce. Ma anche quando sono diventata mamma non ho mai lavato i miei bambini tutti i giorni. Neanche quando erano neonati”, ha detto la Kunis. Il marito, da canto suo, è sembrato essere pienamente d’accordo: “Ora, ecco il punto: se riesci a vedere lo sporco su di loro, puliscili. Altrimenti, non ha senso”.

Hanno inoltre confessato di adottare la stessa condotta anche per sé stessi: quotidianamente lavano solo ascelle, viso e parti intime, mentre la doccia non è un rito giornaliero per loro. In effetti, secondo gli esperti, il bagno ai bambini fino agli 11 anni non andrebbe fatto tutti i giorni bensì una o due volte alla settimana per evitare la secchezza della pelle.

