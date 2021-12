GF Vip, Soleil elegantissima in total black: i sandali fluo catturano l’attenzione, che stile!

Altra serata, quella di ieri 27 dicembre, in cui il look di Soleil Sorge ha dominato incontrastato: avete notato gli splendidi sandali?

Ultima puntata dell’anno per i Vipponi del GF Vip, che ieri sera ci hanno tenuto compagnia con un’altra imperdibile serata in cui sono stati trattati gli argomenti più vari. Dall’inizio della frequentazione tra Sophie e Alessandro al litigio in diretta tra Clarissa e Manila fino all’ennesimo confronto tra Alex Belli, collegato da casa, e Soleil.

Proprio su quest’ultima vogliamo soffermarci: avete visto che meraviglioso outfit ha sfoggiato l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne? A dir la verità, nel corso di queste prime trenta puntate la bella italo americana ci ha abituati a look iconici, ma ieri sera è riuscita a rubare la scena a tutti perfino con un total black!

Il suo stile unico ed inconfondibile fa sì che Soleil riesca sempre a farsi notare qualunque cosa indossi. A dispetto di tutte le previsioni, infatti, ha scelto per la serata tra Natale e Capodanno un colore nero e non scintillante come le sue coinquiline. Da vera intenditrice di glamour, però, non ha fatto mancare un dettaglio che spiccasse. Scopriamo tutte le curiosità al riguardo!

GF Vip, i sandali super fashion di Soleil la confermano regina della casa

Come si legge anche in una storia pubblicata sul suo profilo Instagram, il completo nero è firmato Mimì et Mamà Haute-couture: crop top a maniche lunghe e gonna asimmetrica con balze che lascia scoperti gambe e addominali.

Elegantissima, la bionda gieffina non ha rinunciato ad una nota di colore: lo ha fatto indossando dei sandali fucsia fluo, con tacco a spillo e fibbia gioiello sulla caviglia. Le ciocche di capelli ondulate hanno completato l’opera.

E a voi quale outfit di Soleil è piaciuto di più finora?