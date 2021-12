Sissi, chi è Francesco d’Austria: età, Instagram, vita privata e dove l’abbiamo già visto

In arrivo la nuova serie Sissi, chi è Francesco d’Austria: scopriamo insieme la sua età, Instagram, vita privata e dove l’abbiamo già visto!

Sissi, la nuova serie tv che racconta la vita e le avventure dell’imperatrice d’Austria sta per arrivare! Nel frattempo scopriamo chi troveremo come protagonista maschile della serie. L’attore è già un volto noto di un’altra serie tv di successo.

La serie televisiva Sissi che si basa su fatti storici, è di origine tedesca e sarà disponibile in Italia su Canale 5, a partire da martedì 28 dicembre in prima serata. La serie tv storica vedrà 6 puntate di circa 50 minuti ciascuna, e avrà come protagonista la famosa Sissi, interpretata da Dominique Devenporte. Ovviamente al suo fianco vedremo l’attore che interpreta l’affascinante Imperatore Francesco Giuseppe I d’Austria, e la sua storia si focalizzerà sul grande amore, anche se per niente facile, tra i due protagonisti. L’attore in questione è già un volto noto del piccolo schermo, lo avete riconosciuto?

Sissi: chi è l’attore che interpreta Francesco d’Austria?

Il bell’attore che presterà il suo volto al personaggio del protagonista maschile, Francesco Giuseppe I d’Austria, si chiama Jannik Schümann. È un attore tedesco originario di Amburgo, classe 1992. Nella sua carriera di attore ha già preso parte a diversi progetti, sia nel cinema che nella televisione. Ha recitato in Monster Hunter, Cyber Girls, e soprattutto nella recentissima e nota serie Netflix Tribes of Europa, ambientata in un mondo distopico del futuro.

Per quanto riguarda la sua vita privata, come possiamo vedere anche dal suo profilo Instagram da quasi 300 mila follower, l’attore proprio sulla piattaforma nel 2020 fa coming out, e presenta al mondo il suo compagno, Felix Kruck. L’attore aveva postato una foto in bianco e nero abbracciato al ragazzo, con un semplice cuore rosso come spiegazione del loro amore. I due stanno insieme ormai da un anno, e sembrano molto uniti, tant’è che il fidanzato ha anche accompagnato Jannik Schümann alla premier tedesca della nuova serie Sissi.

Voi conoscevate questo attore? Noi non vediamo l’ora di vederlo interpretare Francesco d’Austria, nella nuova serie Sissi, in onda a partire da martedì 28 dicembre su Canale 5.