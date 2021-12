GF Vip, tragico lutto per Miriana Trevisan: la gieffina è stata appena avvisata di una drammatica notizia, cos’è successo.

“Grande Fratello ha messo in contatto Miriana con la famiglia per un’importante comunicazione che la riguarda”, sono proprio queste le parole che, qualche ora fa, sono state scritte sui profili social del reality.

Protagonista indiscussa di questa sesta edizione del GF vip, Miriana Trevisan ha vissuto questa esperienza, e continua a farlo, a 360 gradi. Sempre se stessa e mai restia ad esprimere la sua opinione, l’ex di Non è la rai si sta rivelando una concorrente davvero pazzesca. Qualche ora fa, però, è stata raggiunta da una spiacevolissima notizia! La sua famiglia è stata colta da un lutto piuttosto spiacevole ed improvviso. Una vero e proprio tragico annuncio, da come si può chiaramente comprendere. E che, senza alcun dubbio, ha scosso tutti. Scopriamo, però, cos’è esattamente successo.

GF Vip, lutto per Miriana Trevisan: cos’è successo

Una spiacevolissima notizia, quella da cui è stata raggiunta Miriana Trevisan nella casa del GF Vip. Pochissimi istanti fa, infatti, il Grande Fratello Vip l’ha informata di un grave lutto di di cui è stata colpita la sua famiglia. Purtroppo, è venuto a mancare un suo caro zio!

No sappiamo cosa sia esattamente successo, sia chiaro! Una cosa, però, è certa: il legame che Miriana aveva con suo zio era davvero speciale. E ce lo confermano anche le sue parole: “Lo amavo moltissimo”. Inutile dirvi che la reazione dell’ex volto di Non è la rai alla tragica notizia è stata più che commovente. Appena informata dell’accaduto, infatti, l’attrice si è recata in giardino coi suoi compagni di viaggio. E si è sciolta in una valle di lacrime, ricevendo il sostegno da parte di ciascuno di loro. “Quest’anno è morta prima mia zia, poi mio padre, poi stavo per morire io quest’estate e adesso mio zio”, ha detto Miriana ai suoi amici.

La reazione di Biagio alla tragica notizia

Di fronte ad una tragica notizia, Biagio D’Anelli non ha perso occasione di poter mostrare a Miriana il suo sostegno. I due, come sappiamo, si sono particolarmente avvicinati durante il loro percorso. Ed è proprio per questo motivo, quindi, che il giovane pugliese non ha potuto fare a meno di dedicarle un dolce pensiero.

Noi tutti ci stringiamo intorno al dolore di Miriana.