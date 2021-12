“La mia famiglia non era quella del Mulino Bianco”: il ricordo del suo difficile passato

La famosa artista si è lasciata andare ad una confessione assai dolorosa sul suo passato: “La mia famiglia non era quella del Mulino Bianco”

Oggi è famosissima, ma nel suo passato c’è tanto dolore. In un’intervista si è lasciata andare ad una triste confessione, che riguarda soprattutto la sua famiglia. Di seguito vi riportiamo le sue parole.

Il difficile passato dell’artista

“La mia famiglia non era quella del Mulino Bianco“, così la famosa artista ha spiazzato i suoi fan. Una dichiarazione assai dolorosa, che mai nessuno si sarebbe aspettato. Oggi, infatti, la sua carriera procede a gonfie vele e la sua vita è sicuramente rose e fiori. In passato, però, il suo destino spesso era avverso.

L’artista ha vissuto momenti molto tristi. L’importante è che oggi può raccontarli e soprattutto che la sua vita è più rosea rispetto a qualche anno fa. Ma siete curiosi di sapere di chi stiamo parlando? Se sì, continuate a leggere l’articolo. Di seguito vi riportiamo le parole dell’artista.

In un’intervista rilasciata al Corriere della Sera, Elodie, cantante divenuta famosa grazie alla partecipazione al talent show “Amici” di Maria De Filippi, si è lasciata andare ad una confessione assai dolorosa sul suo passato e in particolare sulla sua famiglia.

La condizione familiare della cantante, infatti, non era propriamente perfetta. I suoi genitori litigavano spesso e si sono separati quando lei aveva appena otto anni. “Mia mamma faceva la cubista, era una ragazza con problemi, mi ha avuta a 21 anni” – ha dichiarato la cantante – “Entrambi hanno sofferto molto ed erano onesti in questo, non hanno mai camuffato il loro malessere”.

La mamma e il papà di Elodie, inoltre, avevano problemi di tossicodipendenza ed essi hanno portato una rabbia enorme nella cantante. Tutto questo dolore, però, ha dato la possibilità all’artista di vedere la vita con serenità: “tutte le cose si risolvono e anche quando soffri è una fortuna, perché stai vivendo”.