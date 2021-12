I fratelli De Filippo, chi è Mario Autore: età, laurea, carriera e vita privata dell’attore che interpreta Eduardo

Stasera 30 dicembre su Rai 1 andrà in onda il film “I fratelli De Filippo”: conosciamo meglio Mario Autore, interprete del grande Eduardo.

Grande attesa per la messa in onda su Rai 1 questa sera, del film di Sergio Rubini sui fratelli De Filippo. Finalmente potremo conoscere sul piccolo schermo la vera storia di tre pilastri del teatro napoletano e italiano, patrimonio della nostra storia.

Scopriremo come nacque il trio formato da Eduardo, Peppino e Titina De Filippo, partendo dalla loro infanzia segnata dal mancato riconoscimento da parte del padre. Alla sua morte, i tre fratelli si unirono in un sodalizio artistico raggiungendo la fama oltre i confini nazionali.

Il cast include nomi prestigiosi in campo attoriale come Giancarlo Giannini, Biagio Izzo, Marisa Laurito, e nuovi talenti. Uno di questi è senza dubbio colui che interpreta proprio Eduardo: si tratta di Mario Autore, giovane artista molto preparato. Conosciamolo meglio!

Chi è Mario Autore: nel film “I fratelli De Filippo” è il grande Eduardo

Prima di arrivare sul grande schermo nel 2020, appunto col film di Sergio Rubini dedicato ai tre fratelli di cui Napoli è tanto orgogliosa, Mario Autore ha lavorato moltissimo a teatro, dove ha iniziato a soli 14 anni nel ruolo di Nennillo in Natale in casa Cupiello.

Nato nel capoluogo campano, ha conseguito la laurea in Psicologia nel 2017. Nel frattempo ha sempre continuato a studiare recitazione, imparando anche i segreti della regia. Sebbene sia giovanissimo, Mario vanta già la vittoria di vari premi come il Premio Speciale Omovies 13a e Miglior Attore Under 30.

Appassionato di cucina, pratica anche judo e sa suonare diversi strumenti musicali: pianoforte, chitarra, fisarmonica e clarinetto. Essendo molto riservato, della sua vita privata non si sa molto e, al momento, non è noto se abbia o no una fidanzata.

Siamo certi che nel film sui De Filippo ha dato il meglio di sé, non perdete l’occasione di poter ammirare il suo straordinario talento questa sera su Rai 1!