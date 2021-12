Alessandro Basciano indossa questo pigiama al GF Vip: tutti hanno notato quel dettaglio

Alessandro Basciano indossa questo pigiama al Gf Vip, ma avete notato quel dettaglio? Impossibile non farci caso.

Il Grande Fratello Vip è partito il 13 dicembre e dovrebbe finire il 14 marzo, data della finale. Gli ascolti elevati hanno portato ad un’importante decisione: il prolungamento del reality, che in principio, doveva terminare a dicembre. Così, i concorrenti hanno avuto la possibilità di scegliere se restare ancora o lasciare.

Solo Francesca Cipriani e Aldo Montano hanno abbandonato. La prima ha lasciato per motivi si salute, il campione olimpico ha preferito far ritorno dalla sua famiglia. Per questo motivo, per animare l’atmosfera in casa, sono arrivati nuovi concorrenti. Alessandro Basciano è stato uno dei nuovi ingressi e sembra già aver portato scompiglio. Spesso, il concorrente indossa questo pigiama molto elegante: ma avete fatto caso al dettaglio?

Gf Vip, Alessandro Basciano indossa questo pigiama: avete notato il dettaglio?

Alessandro Basciano è entrato da qualche settimana nella casa del Grande Fratello Vip. Il suo ingresso è stato accolto dalle donne in casa con un certo entusiasmo. In particolare, Soleil e Sophie hanno scherzato sul fatto che l’ex corteggiatore sia il prototipo di ragazzo che possa piacere alla Codegoni.

E così sembrerebbe, perchè Sophie ha mostrato e palesato il suo interesse nei confronti di Basciano. Interesse che sembra essere corrisposto. Ma anche a Jessica piace e per questo, tra le due giovani, si è creata una sorta di discussione, anche se negli ultimi giorni, sono sempre vicine. Anzi, i telespettatori hanno notato che spesso, sono insieme con Alessandro. Di notte, il concorrente, è sempre più vicino a Sophie e quando va a letto, indossa questo pigiama, molto elegante. Ma avete notato quel dettaglio?

Sul pigiama di Basciano c’è un particolare che molti fan che guardano il reality su mediaset extra, hanno notato. Sulla camicia ha le sue iniziali ‘AB’, ci avete fatto caso? Sembrerebbe che siano state cucite di proposito, e non che il pigiama sia stato comprato, per pura coincidenza, con le sue iniziali, non trovate?