Miriana Trevisan, morto lo zio: cos’è successo poco prima del lutto, ‘oscuro presagio’

Lutto per Miriana Trevisan, è morto lo zio: ma avete visto cos’è successo poco prima? ‘Oscuro presagio’ da parte della gieffina

La concorrente della sesta edizione del Grande Fratello Vip è stata colpita da un grave lutto. Lo zio è morto mentre lei è reclusa nella casa più spiata d’Italia. Prima di ricevere la notizia della sua scomparsa, però, Miriana ha avuto un ‘oscuro presagio’. In questo articolo vi spieghiamo tutto quello che è successo.

LEGGI ANCHE: Grande Fratello Vip, lutto per Miriana Trevisan: “Lo amavo tantissimo”

Miriana Trevisan, l’oscuro presagio prima della morte dello zio

Miriana Trevisan è una delle concorrenti del GF VIP 6, nonché una delle protagoniste di questa edizione. L’ex moglie di Pago è una delle più amate dal pubblico e, dopo una prima eliminazione, ha ottenuto la possibilità di rientrare nella casa grazie al biglietto di ritorno.

LEGGI ANCHE: Miriana Trevisan e Nicola Pisu, è successo a fine puntata: è caos al GF Vip

La sua esperienza nella casa più spiata d’Italia, però, è stata contrassegnata da un tragico lutto. Nelle ultime ore, infatti, la gieffina ha perso lo zio. La notizia l’è stata nel pomeriggio di mercoledì 29 dicembre. Miriana ha vissuto attimi di dolore e sconforto, lasciandosi andare in un lungo pianto.

L’ex protagonista di “Non è la Rai” è stata rincuorata dai suoi coinquilini, che sono accorsi subito in giardino per abbracciarla e per spendere parole dolci sia nei suoi confronti che nei confronti dello zio scomparso. Tra le più vicine alla gieffina ci sono sicuramente Katia Ricciarelli e Manila Nazzaro.

LEGGI ANCHE: Miriana Trevisan, ai tempi de La Ruota della fortuna: è stata la valletta di Mike Bongiorno

Prima di ricevere la notizia della morte dello zio, la Trevisan ha avuto un ‘oscuro presagio‘. Erano giorni, infatti, che la gieffina aveva uno strano presentimento, quasi come se avesse predetto l’evento doloroso. In passato, la Trevisan ha predetto altri eventi, come ad esempio quello del biglietto di ritorno o il prolungamento del programma.

La concorrente del reality show di Canale 5 ha ormai la fama di essere una sensitiva, ma mai avrebbe voluto predire un evento così doloroso. Miriana ha confessato: “Ero strana in questi giorni, l’avevo detto che avrei dovuto parlare con mia nonna. Ha 103 anni, sapevo che c’era qualcosa che non andava” – poi ha aggiunto – “Sentivo un urlo della mia famiglia ma non sapevo per che cosa, ero convinta fosse per nonna”.