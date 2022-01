Avete mai visto la casa di Cristiano Ronaldo a Manchester? Resterete senza parole

Avete mai visto la casa di Cristiano Ronaldo a Manchester? Resterete davvero senza parole: è un autentico spettacolo

Molti di voi, soprattutto gli amanti del pallone, conosceranno la carriera e le gesta dell’attuale centravanti del Manchester United e della nazionale portoghese. Pochi, invece, avranno visto la sua splendida casa nel cuore di Manchester. È veramente uno spettacolo.

LEGGI ANCHE: Cristiano Ronaldo, spiacevolissima disavventura: quello che è successo dopo è incredibile

La casa di Cristiano Ronaldo a Manchester

Cristiano Ronaldo è uno dei calciatori più forti mai esistiti nella storia del calcio. Attualmente milita tra le fila del Manchester United, società che l’ha consacrato, ed è il capitano della nazionale portoghese, con cui ha vinto gli Europei nel 2016 e la UEFA Nations League nella stagione 2018-2019.

Detiene il record mondiale di reti figurando al primo posto nella classifica dei marcatori più prolifici nella storia del calcio e si piazza anche nella prima posizione nella graduatoria dei migliori realizzatori delle nazionali di calcio.

LEGGI ANCHE: Cristiano Ronaldo e Georgina: come hanno addobbato la casa per Natale

Nel corso della sua carriera ha indossato le maglie di Sporting Lisbona, Manchester Utd, Real Madrid e Juventus, vincendo tantissimi trofei e ricevendo svariati riconoscimenti. Ha vinto cinque volte la UEFA Champions League e detiene il primato di presenze e di reti in questa competizione. Con la nazionale portoghese, invece, è primatista di presenze e reti.

È comparso ininterrottamente nella classifica del Pallone d’oro dal 2004, vincendolo per cinque volte e ha ottenuto quattro Scarpe d’oro. È stato inoltre insignito dei premi FIFA World Player of the Year nel 2008, UEFA Men’s Player of the Year nel 2014, 2016 e 2017 e Best FIFA Men’s Player nel 2016 e 2017.

LEGGI ANCHE: Valore di circa 130.000 euro: l’ultimo dono di Cristiano Ronaldo a Georgina

Molti di voi, soprattutto gli amanti del calcio, conosceranno la carriera di Ronaldo. Pochi, invece, hanno mai visto la sua casa. Il portoghese adesso si è stabilito a Manchester e la sua abitazione è un vero e proprio bijou.

Secondo la stampa britannica, Ronaldo si sarebbe trasferito in una casa da urlo nel Cheshire. Il costo dell’abitazione si aggirerebbe intorno ai 3 milioni di sterline. Essa pare sia dotata di un sistema di sicurezza inviolabile per garantire al campione e alla sua famiglia il massimo della privacy. Al suo interno possiede una grande sala cinema, una piscina, il garage e altri comfort a disposizione del campione. La villa possiede immensi giardini esterni e per questo motivo sarebbe praticamente invisibile agli occhi dei curiosi, nonostante sorga in uno dei centri più frequentati della zona.