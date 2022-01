Franca Leosini, giornalista ma anche attrice: sapete dove l’abbiamo vista?

Oltre ad essere una stimata giornalista, Franca Leosini è stata anche attrice: di seguito vi sveliamo dove l’abbiamo vista al cinema

È una delle giornaliste e conduttrici più stimate della televisione italiana. La sua carriera è molto lunga, ma non ha fatto solo quello. In passato, infatti, ha vestito anche i panni di attrice. Sapete dove l’abbiamo vista al cinema? Se siete curiosi di saperlo, continuate a leggere l’articolo e lo scoprirete.

Franca Leosini, dove l’abbiamo vista al cinema

Franca Lando è nata a Napoli il 16 marzo 1934. È una giornalista pubblicista, iscritta all’albo della Campania, è diplomata al liceo classico e laureata in Lettere Moderne. Ha cominciato a lavorare da giovane per la sezione culturale de l’Espresso, dove firma varie interviste e inchieste, di cui la più famosa e controversa quella intitolata “Le zie di Sicilia”, nella quale Leonardo Sciascia denunciava presunte responsabilità delle donne nella cultura mafiosa. Diventa poi direttrice del mensile Cosmopolitan e successivamente cura la “terza pagina” de Il Tempo.

Nel 1988 entra nella Rai come autrice di “Telefono giallo” e poi come conduttrice di programmi come “Parte Civile” e “I grandi processi”. Dal 1994 conduce il programma “Storie maledette“, di cui è anche autrice. Si tratta della sua trasmissione più famosa, in cui si occupa di intervistare i protagonisti delle inchieste giudiziarie italiane che hanno fatto più scalpore. Dal 2004 al 2008 ha condotto anche “Ombre sul giallo”, programma più complesso rispetto a “Storie maledette”, avente come tema ricorrente il dubbio riguardo alla colpevolezza degli indiziati e il modo in cui sono state condotte le indagini.

Oltre ad essere una giornalista e una conduttrice televisiva, la Leosini è stata anche un’attrice. Nel 2017, infatti, ha preso parte, nel ruolo di se stessa, nel film “Come un gatto in tangenziale”. È riapparsa nel sequel della pellicola, “Come un gatto in tangenziale – Ritorno a Coccia di Morto”.

Nel 2018 è stata ospite alla 68° edizione del Festival di Sanremo.