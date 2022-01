Gf Vip, Lulù per difendere sua sorella Jessica ha un duro scontro con Sophie Codegoni: “Come se lei fosse una t***”.

Jessica e Sophie, in questi giorni, trascorrono molto tempo insieme. Questo avvicinamento sembrerebbe essere partito dopo l’ingresso di Alessandro Basciano. Il concorrente piace ad entrambe le ragazze. All’inizio, è stato lui a fare una scaletta. Dicendo che, per Soleil ha un’attrazione mentale, Sophie è quella che più gli piace fisicamente e sottolineando la dolcezza di Jessica.

Ma in questi giorni, ha palesato il suo interesse solo per la Codegoni, provando più volte a baciarla. Le due amiche hanno avuto una discussione, anche se, sembra essere ritornata la calma. Nelle ultime ore, però, una frase pronunciata da Sophie ha fatto scattare Lulù. La principessa per difendere sua sorella, si è scontrata con l’ex tronista di Uomini e donne.

Gf Vip, Lulù difende Jessica e si scaglia contro Sophie: “Come se lei fosse una tr****”

Lulù, poco prima della puntata di lunedì del Grande Fratello Vip, ha avuto una discussione con Jessica. Quest’ultima, secondo il parere della principessa più piccola, ha perso tempo facendo i massaggi ad Alessandro Basciano, invece di prepararsi: “Che c*** fai i massaggi, che manco ti vuole”, ha detto la Selassié.

Nelle ultime ore, ancora una volta, al centro dell’attenzione, si sono ritrovate le sorelle Hailé Selassié. La principessa si è scagliata contro Sophie Codegoni, per una frase pronunciata dall’ex tronista nei confronti di Jessica e non le ha mandate a dire.

“Io ci sono rimasta male, pensa che non era riferito a me… pensa a quanto ci può essere rimasta male Jessica. Hai detto: ‘Eh Jessica, hai inventato un nuovo modo di fare i puzzle’. Come se lei fosse una tr**a che si mette a 90 per fare vedere il c**o ad Alessandro”, ha sbottato la Selassiè, ma Sophie ha commentato dicendo che a lei hanno detto più volte che è facile baciarla, basta mettere una parrucca. Lulù ha detto che si trattava solo di una battuta: “Parliamo tranquillamente dopo, in privato. Perché già in questi giorni ti ho detto che ero molto rimasta male. Poi, ti voglio bene e ci sono passata sopra.

La principessa ha cercato di difendere Jessica dalle parole di Sophie, dicendo di esserci rimasta molto male, ma di non averlo detto, perchè ha cercato di passare sopra, per l’affetto che prova nei confronti della Codegoni.