Qual è stato il programma più commentato sui social del 2021? ll podio delle trasmissioni più social dell’anno appena trascorso.

Da ormai diversi anni il successo di una trasmissione tv è evidente soprattutto sui social. Se un programma funziona, infatti, crea tantissime discussioni sul web. Da Instagram a Facebook, fino a Twitter, dove gli utenti commentano in tempo reale le puntate delle loro trasmissioni preferite, utilizzando gli specifici hashtag. Ma, al termine del 2021, in tanti si chiederanno: qual è stato il programma più commentato dell’anno appena finito?

Milioni e milioni di interazioni per la trasmissione di Canale 5, che si piazza sul gradino più alto del podio nella classifica dei programmi più chiacchierati sul web del 2021. No, non si tratta del Grande Fratello Vip! Scopriamo i dettagli.

Ecco il programma più commentato sui social nel 2021: ben 152.374.000 interazioni tra Fb, Instagram e Twitter

152.374.000 interazioni sui social: nello specifico 4.139.000 su Facebook, 121.614.000 su Instagram e 26.053.000 su Twitter. Sono i dati che riguardano il programma più commentato sul web del 2021, resi noti dalla multinazionale di Social e Consumer Intelligence Talkwalker e riportati da Giuseppeporro.it. Di quale programma stiamo parlando? Piccolo indizio: è una trasmissione targata Maria De Filippi.

Eh si, non è facile indovinare, essendo tutte le trasmissioni di Queen Mary amatissime e seguitissime. Ma la più chiacchierata sui social è Amici, il talent show giunto ormai alla 21 esima edizione. Numeri stratosferici, quelli raggiunti dal programma, in 183 puntate andate in onda nello scorso anno. Chi troviamo al secondo e terzo posto?

Medaglia d’argento per il Grande Fratello Vip, con 104.673.000 interazioni totali in 41 puntate, mentre al terzo posto c’è il talk show di Fabio Fazio Che tempo che fa, che ha totalizzato 45.268.000 interazioni in 31 puntate. E voi, siete tra i telespettatori che si divertono a commentare i programmi sui social networks?