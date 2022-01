Senza filtri e senza trucco: Noemi si mostra ‘al naturale’ sui social per il meraviglioso post di fine anno; come la cantante ha salutato il 2021.

“La fine dell’anno e le feste son sempre momenti di bilanci e con me il 2021 è stato gentile.” Inizia così il messaggio che Noemi ha condiviso sui social qualche giorno fa. Un post nel quale l’amatissima cantare ripercorre il suo 2021, un anno speciale ed importante per lei. In allegato alle parole, Noemi condivide uno scatto in cui si mostra senza filtri e senza trucco, in compagnia di Edorardo, il suo amato nipotino.

Uno scatto bellissimo, come bellissima è l’artista romana, che nella sua versione acqua e sapone splende più che mai. Diamo un’occhiata.

Noemi senza filtri e senza trucco: la cantante saluta l’anno con uno scatto al naturale

“Ho iniziato la mia metamorfosi, ho imparato a non aver paura di perdermi nel mondo e di mescolare la mia anima con quella di tante persone fantastiche che ho incontrato nel mio cammino.” È così che Noemi parla del suo 2021, un anno a cui è grata per tutto quello che le ha regalato. Tra tutto, però, la cosa più importante per lei resta la famiglia e non poteva non trascorrere le festività di Natale con le persone che ama. Proprio nel 2021, alla famiglia si è aggiunto il piccolo Edoardo, il nipotino con cui Noemi si è mostrata in foto, augurando a tutti buone feste.

Nello scatto, la cantante appare completamente senza trucco, più raggiante che mai. Noemi al naturale è semplicemente meravigliosa, guardare per credere:

E, a quanto pare, anche il 2022 di Noemi inizierà col botto: la cantante è tra i Big della prossima edizione di Sanremo, che si terrà dal 1 al 5 febbraio 2022. Il brano che porta in gara si intitola Ti amo non lo so dire: noi non vediamo l’ora di ascoltarlo, e voi?