Sophie Codegoni ha fatto un passo indietro: “Mi stavo deformando”, la decisione della concorrente del GF Vip 6.

Ha compiuto da poco 20 anni, ma ha dimostrato di avere già un carattere molto forte e personalità da vendere. Parliamo di Sophie Codegoni, che il pubblico di Canale 5 ha imparato a conoscere nel corso della passata edizione di Uomini e Donne. La modella, nata a Varese, è stata la tronista più giovane della storia del programma, dove ha scelto Matteo Ranieri, ma niente lieto fine per loro. Sarà più fortunata al GF Vip?

Dopo la rottura con Gianmaria Antinolfi, Sophie ha iniziato una conoscenza col nuovo arrivato Alessandro Basciano: tra loro sembra procedere tutto a gonfie vele, sarà vero amore? Staremo a vedere. Nel frattempo, proprio nella casa del GF Vip, Sophie si è lasciata andare ad alcune confessioni inedite in merito al suo aspetto estetico... Parole inaspettate, scopriamole insieme.

LEGGI ANCHE—> GF Vip, “L’ho visto che ti dispiaceva, stai tranquillo”: confronto tra Gianmaria e Alessandro, l’argomento è proprio Sophie

“Mi stavo deformando”: la decisione di Sophie Codegoni che non tutti conoscono

Sophie Codegoni è senza dubbio una delle protagoniste assolute di questa edizione del GF Vip. “Antagonista” di Soleil Sorge, l’ex tronista sta dimostrando di avere tutte le carte in regola per arrivare fino in fondo nel reality. E proprio all’inizio di questa esperienza, qualche mese fa, si è lasciata andare ad alcune rivelazioni inaspettate riguardanti il suo aspetto estetico. Sophie ha ammesso di aver rifatto le labbra in passato, ma di non aver ricevuto commenti positivi: “Tutti giudicavano queste labbra. Li ho mai ascoltati? No. Ma io mi stavo rovinando. Rifacevo le labbra e diventavo brutta. Avevo queste labbra, ho iniziato a rifarle e mi stavo deformando”.

La concorrente spiega che nonostante amici e parenti le facessero notare che stava esagerando, lei continuava per la sua strada, finché un giorno ha deciso di tornare alle sue labbra naturali: “Me l’hanno detto per anni e anni me ne sono sbattuta. Anzi, più mi dicevano così e più le rifacevo. Finché mi sono guardata allo specchio e ho detto: “Ma perché?”. Togliamole e vediamo. Però è una cosa, secondo me, che ti deve arrivare da sola”.

LEGGI ANCHE —-> GF Vip,”Pensavi arrivassi fino a Marzo?”: il concorrente confessa che andrà via a Gennaio, colpo di scena

E voi, state seguendo il percorso di Sophie nella casa? Vorreste che arrivasse in finale il 14 marzo 2022. Restate connessi!