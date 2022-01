Barù racconta del suo provino per il GF Vip: quello che è successo va oltre le ‘aspettative’

Barù racconta cosa ha detto al provino per entrare nella casa del Gf Vip: quello che è successo va oltre le aspettative.

Il Grande Fratello Vip sta riscontrando un grande seguito. Gli ascolti sono decisamente buoni e per questo, è stato deciso di far termine il reality a marzo, esattamente il 14 dovrebbe tenersi la finale. I concorrenti hanno, però, avuto la possibilità di scegliere se restare dopo il 13 dicembre o andare via.

Solo Aldo Montano e Francesca Cipriani hanno abbandonato la casa. Per animare l’atmosfera, ci sono stati nuovi ingressi. Barù, il cu vero nome è Gherardo Gaetani Dell’Aquila D’Aragona, è entrato da circa due settimane, ma sembra già aver conquistato il pubblico. Spesso si lascia andare a battute che fanno ridere a più non posso e coinvolge tutti gli altri concorrenti. E’ un fiume in piena e non si fa problemi a dire quello che pensa. Qualche giorno fa, parlando con Manila, Davide e Alessandro, ha raccontato cosa è successo al suo provino.

Barù racconta com’è andato il suo provino per il Gf Vip: nn è stato proprio come quello degli altri

Spesso, il suo nome è in tendenza su twitter. Da quel poco che abbiamo visto, non ama nascondersi e spesso, con le sue battute, molto forti, fa ridere tutti gli altri concorrenti. Dobbiamo dire che, Barù non sembra avere peli sulla lingua, quello che pensa in un determinato momento, lo dice con tutta la tranquillità possibile. Qualche giorno fa, parlando con Manila, Alessandro e Davide, ha raccontato com’è successo al suo provino.

La Nazzaro ha detto: “Qualcosa devi avere di interessante… quando hai fatto il provino“, e Barù ha raccontato: “No, mi hanno chiamato, hanno detto ‘vuoi venire’, io ho detto ‘no, guarda, se vengo, non sono entusiasta, non mi va di venire, non farò le cose’, e hanno detto ‘Ah che simpatico, vieni’, e io ho detto ‘non vi aspettate da me niente perchè proprio zero”. Il concorrente scherzando ha detto che magari è quello che vogliono: “Ho pensato, magari mi metto in cucina, non so, e hanno detto ‘Va beh se c’è una bona provi… ho detto ‘no, non mi va”.

Sembrerebbe che il provino fatto da Barù sia stato molto diverso da quello degli altri.