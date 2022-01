Struccata e con i capelli in disordine, non l’avete mai vista così: la ballerina di Amici sorprende i fan

La ballerina di “Amici” sorprende i fan pubblicando un video in cui è struccata e con i capelli in disordine: mai vista così

Siamo abituati a vederla sempre in condizioni impeccabili. Quando balla al massimo si spettina un po’, ma poi riprende immediatamente la compostezza. Adesso, invece, ha deciso di ‘sbottonarsi’ definitivamente, pubblicando un video sui social in cui è struccata e con i capelli stravolti.

LEGGI ANCHE: Elena D’Amario, la foto da bambina con la sua mamma: spunta un dettaglio “impressionante”, da non credere

La ballerina di Amici si mostra così per la prima volta

È una delle protagoniste del talent show “Amici” di Maria De Filippi. Sul palco è sempre impeccabile, sia come performance che come costumi. Questa volta, invece, ha deciso di ‘sbottonarsi’ un po’, pubblicando un video sui social in cui è totalmente struccata e con i capelli in disordine. Il filmato ha sorpreso i fan. Volete sapere di chi stiamo parlando? Se sì, continuate a leggere l’articolo e lo scoprirete.

LEGGI ANCHE: Elena D’Amario, clamorosa “svolta”: mai accaduto prima d’ora, indiscrezione incredibile

Conoscete Elena D’Amario? Se siete fan del talent show in onda su Canale 5 sicuramente saprete di chi stiamo parlando. Elena è divenuta famosa partecipando alla nona edizione di “Amici”, arrivando in finale grazie all’allora fidanzato Enrico Nigiotti. Quest’ultimo, infatti, rifiutò di fare la sfida contro di lei, permettendole di accedere in finale.

Dopo l’esperienza nel talent show di Canale 5, Elena è entrata a far parte della Parsons Dance Company, con la quale ha collaborato fino al 2019 trasferendosi a New York e sostenendo tour mondiali. Contemporaneamente è entrata nel cast di “Amici” di Maria De Filippi come ballerina professionista e coreografa.

LEGGI ANCHE: Elena D’Amario Enrico Nigiotti, il ‘gesto d’amore’ che non tutti conoscono

Nel programma di Maria De Filippi siamo abituati a vederla sempre in maniera impeccabile. Perfetta sia nei movimenti del corpo che nei costumi. Sui social, invece, spesso si ‘sbottona’. Proprio nelle ultime ore ha pubblicato un video in cui appare totalmente struccata e con i capelli in disordine.

Elena è sempre uno splendore, ma il video ha sicuramente sorpreso i fan. Essi, infatti, sono abituati a vederla sempre in maniera impeccabile, mentre questa volta l’hanno vista in abiti diversi rispetto a quelli che indossa nel talent show.