“Ho sofferto di depressione dopo il divorzio”: l’amaro racconto della star di Hollywood

La star di Hollywood racconta di essere caduta nel vortice della depressione dopo il divorzio: è successo mentre lavorava ad un film.

Non è raro che dopo una rottura col proprio coniuge si attraversi una fase di smarrimento e sconforto da cui uscire sembra davvero complicato. Se poi si svolge un lavoro che, per sua stessa definizione, implica una grande empatia e un trovarsi faccia a faccia con determinate emozioni, la crisi in atto può amplificarsi a dismisura.

Leggi anche—–>>>Si è infortunato durante le riprese: brutto spavento per la star di Hollywood

E’ il caso di Nicole Kidman, celebre attrice hollywoodiana amata in tutto il mondo, che in un’intervista per la promozione del suo ultimo film ha confessato di aver sofferto di depressione dopo il divorzio da Tom Cruise, avvenuto circa una ventina di anni fa.

In quel periodo, la bellissima star australiana stava lavorando al film The Hours, in cui recitava la parte di Virginia Woolf. Quel ruolo richiese un’immedesimazione da parte dell’attrice nel pensiero pessimistico e con tendenze suicide.

Ovviamente, tali emozioni negative non fecero altro che esasperare la condizione psicologica della Kidman. Vediamo cosa ha raccontato nel dettaglio ai microfoni della BBC Radio 4.

“Mi sono ammalata davvero”: la star di Hollywood racconta la sua lotta alla depressione

Nicole Kidman ha rivelato le sensazioni provate nella scena in cui la scrittrice Woolf muore: “Non ricordo se ho davvero pensato al pericolo della situazione, ero totalmente presa dal personaggio. Ho messo i sassi in tasca e mi sono incamminata verso il fiume. Una volta e poi un’altra e un’altra ancora. Non mi sembrava evidentemente pericoloso abbastanza”. Fu come se realtà e finzione per lei si fossero mescolati.

Leggi anche——->>>La coppia amatissima fa discutere: “Laviamo i bambini solo quando lo sporco è evidente”

Quella non fu l’unica volta in cui si innescò un meccanismo del genere. La star ha raccontato infatti che le è successo anche nel film The Undoing: “Mi sono ammalata davvero e questo è una delle conseguenze maggiori del lavoro d’attore. Per una settimana il mio sistema immunitario si è rifiutato di riconoscere la differenza tra la recitazione e la realtà”.

In modo molto schietto e sincero, la Kidman ammette: “Non ho ancora imparato una tecnica capace d’insegnare al mio cervello e al mio corpo che si tratta di finzione e né ho capito come liberarmi da tutto questo”.

Leggi anche——>>>Lo abbiamo conosciuto come Robb Stark nel Trono di Spade: Cosa fa oggi l’attore?

Il divorzio da Cruise, con cui ha adottato due figli, non è stato l’unico episodio a spingerla nel tunnel della depressione: è accaduto anche col secondo marito quando, per i suoi problemi d’infertilità, non riusciva restare incinta.