Vanessa Incontrada è tra i volti più amati della televisione italiana, ma sapete che cosa faceva prima del successo in televisione?

Quello che si è appena concluso, è stato un anno decisamente importante per Vanessa Incontrada. Ritornata al timone di Zelig, insieme a Claudio Bisio, dopo diversi anni, l’attrice spagnola ha dato vita ad una parte sostanziosa della sua carriera. Non soltanto, infatti, l’abbiamo vista dietro il bancone di Striscia la notizia con Alessandro Siani, ma sappiamo anche che ha lavorato ad una nuova fiction che andrà in onda nei prossimi mesi.

Vanessa Incontrada è, senza alcun dubbio, tra i volti della televisione italiana ad essere più amati. Oltre alla sua straordinaria bellezza, l’attrice può vantare di una simpatia più unica che rara e di una genuinità e spontaneità davvero impressionante. E questi, diciamoci la verità, sono tratti che non si trovano facilmente in un’artista. E che, senza alcun dubbio, ancora oggi la rendono diversa da tantissimi altri suoi colleghi. Vi siete mai chiesti, però, cosa abbia fatto prima del suo successo in televisione? Sappiamo benissimo che il suo esordio sul piccolo schermo è avvenuto verso la fine degli anni ’90 e che da quel momento ha preso il volo, ma prima di questo cosa faceva?

Cosa faceva Vanessa Incontrada prima del successo? Non tutti lo sanno

Ad oggi, Vanessa Incontrada rappresenta una di quelle artiste complete a trecentosessanta gradi. Non c’è nulla che l’attrice spagnola non sappia fare. E tutto ciò quello che fa lo riesce a portare a casa con dei risultati davvero impressionanti. Insomma, è proprio un animale da palcoscenico, c’è poco da dire. Siete curiosi, però, di sapere che cosa faceva prima del successo?

Era esattamente il 1998 quando, giovanissima e bellissima, Vanessa Incontrada debuttava sul piccolo schermo nostrano col programma ‘Super’ su Italia Uno. Da quel momento, la sua carriera ha spiccato il volo. Conduttrice ed attrice, la splendida spagnola può vantare di un curriculum impressionante. Sapete, però, che quando è arrivata in Italia non era proprio questa la sua intenzione? Da quanto si apprende da Elle, infatti, sembrerebbe che la Incontrada sia arrivata nel nostro paese per diventare una interior design, ma che poi si sia trovata a fare l’indossatrice per via della sua straordinaria bellezza. L’avreste mai detto?

Conoscevate questo retroscena?