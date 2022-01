Arriva il retroscena che non tutti conoscono riguardante i famosissimi coniugi William e Kate Middleton, incredibile!

L’erede al trono d’Inghilterra e la sua consorte, Kate Middleton sono sempre al centro dei gossip, a partire dalla loro vita familiare, fino agli scintillanti eventi in cui la coppia partecipa. Ma c’è un retroscena sulla di loro che forse non tutti conoscono.

Sappiamo che la coppia di reali più chiacchierata e famosa del mondo sta insieme ormai da più di 10 anni. La proposta di fidanzamento, con il bellissimo e prezioso anello che fu donato a Diana dal Principe Carlo arriva nel 2010. L’anello con l’enorme zaffiro blu circondato da molteplici diamanti è passato alla storia, e ora rivive con la splendida Kate Middleton. Il matrimonio invece, viene celebrato nel 2011 e insieme hanno avuto i tre figli George, Charlotte e Louis. Sappiamo che i due reali sono molto in sintonia e innamorati, ma sapete anche il retroscena su come si sono conosciuti?

William e Kate: il retroscena che non tutti conoscono

Ormai tutti conoscono la coppia reale e si sa anche che i due si sono conosciuti molto giovani, ma sapete in quali circostanze? I due giovani si sono incontrati grazie all’università, infatti entrambi si erano iscritti alla St. Andrews in Scozia e successivamente si sarebbero incontrati di persona a una festa. Secondo fonti sicure, sembrerebbe che l’amore non sia scoppiato immediatamente tra i due, ma che anzi, il Principe William non avesse nessun interesse verso la compagna Kate Middleton.

Sembrerebbe che ci sia voluta una sfilata galeotta per far si che il Principe William notasse la bella Kate. In quell’occasione la Middleton sfilò con un audace vestito a rete trasparente, ormai diventato iconico, che fece letteralmente impazzire William. L’amore è diventato ancora più forte quando i due hanno deciso di diventare anche coinquilini, per vivere a pieno l’esperienza universitaria. Questa è la dimostrazione che William e Kate sono una coppia veramente in sintonia, insieme fin dai tempi dell’università.

Noi adoriamo la coppia reale formata da William e Kate! E voi sapevate di questo fantastico retroscena sulla loro relazione? I due si sono incontrati all’università.