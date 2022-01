L’ex moglie di Raoul Bova parla dopo il divorzio: “L’errore peggiore…”

Chiara Giordano, l’ex moglie di Raoul Bova parla dopo il divorzio dall’attore: “L’errore peggiore è…”

Dopo un amore durato 13 anni e la nascita di due figli, Chiara Giordano e Raoul Bova, nel 2013, si sono separati definitivamente. Oggi, però, la produttrice televisiva sta vivendo un momento magico. In una vecchia intervista rilasciata a Il Corriere della sera, ha parlato del matrimonio finito con l’attore e ha svelato di essere nuovamente innamorata.

L’ex moglie di Raoul Bova ha trovato l’amore al fianco di Andrea Evangelista, un ballerino e coreografo, conosciuto nel mondo delle gare di ballo. Sui social si mostra felice e spensierata, balla, si diverte e sorride. Ma sempre in questa intervista, ha parlato di quanto è stato difficile la separazione dal padre dei suoi figli, parlandone la prima volta.

Leggi anche Raoul Bova, com’è avvenuta la separazione dalla sua prima moglie: cos’ha voluto chiarire

Chiara Giordano, l’ex moglie di Raoul Bova parla dopo il divorzio: cos’ha raccontato

Chiara Giordano è felice al fianco di Andrea Evangelista. E’ un coreografo e un ballerino. Si sono conosciuti nel mondo delle gare di ballo. Sui social, sono tante le foto pubblicate in cui si mostra insieme all’uomo, felice e sorridente.

Leggi anche Raoul Bova, chi è l’ex moglie Chiara Giordano: ricordate in quale talent l’abbiamo vista?

Per la prima volta, dopo anni dalla separazione dal suo ex marito, l’attore Raoul Bova, la produttrice televisiva ha parlato di questa rottura in un’intervista rilasciata a Il Corriere della sera. Chiara ha detto che il dolore per questa separazione è durato tanti anni ed è stato molto difficile affrontarlo e viverlo: “Il dolore è durato sei, sette anni. Però, grazie a una brava psicologa, ho lasciato andare la rabbia in fretta”.

Lei ha capito qual è stato l’errore che ha fatto, ovvero cercare di fare tutto giusto, essere una mamma perfetta e la moglie perfetta. “Mi avevano insegnato a eseguire, obbedire, pensare prima agli altri, ma quando ti arrivano le botte, dici: sapete che c’è, ora mi ascolto io. A lungo, sono stata concentrata a essere la moglie perfetta, la mamma perfetta, poi, capisci che fare tutto giusto è l’errore peggiore e che devi ascoltare la tua natura“. Ora Chiara Giordano ha capito di dover dare importanza anche ad altro, e soprattutto a quello di essere donna.