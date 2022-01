Vite al limite è uno dei programmi più seguiti della televisione, ma non tutti conoscono questo retroscena: l’avreste mai immaginato?

Sono trascorsi esattamente 9 anni da quando, per la prima volta in assoluto, Vite al Limite veniva trasmesso su TLC, canale statunitense, e riscuoteva un successo davvero impressionante. Concentrato sul lavoro del dottor Nowzaradan, stimatissimo chirurgo iraniano, e le storie di persone con un peso che supera di gran lunga i 250 kg ed arriva a toccare dei picchi pazzeschi, il programma continua ad essere uno di quelli più seguiti dal pubblico.

Giunto alla sua nona edizione, Vite al Limite è uno dei quei programmi di cui non puoi fare affatto a meno. E il motivo, diciamoci la verità, è chiaro piuttosto a tutti. È proprio grazie ad esso che tutti i suoi telespettatori hanno la conferma di quanto, tantissime volte, la mente sia più forte di tutto. E di come le persone che sono intenzionate a ritornare in forma, siano disposte davvero a tutti pur di ottenere il loro obiettivo. Ne è l’esempio lampante, ad esempio, Charity e tanti altri ancora. Se, però, noi vi chiedessimo se conoscete proprio tutto del programma, ci sapreste dare una risposta positiva? Noi siamo certi di no! Supponiamo, infatti, che, seppure sia seguitissimo, non tutti sono a conoscenza di questo retroscena su Vite al Limite.

Conoscevate questo retroscena su Vite al Limite? Non tutti lo immaginano

Sono davvero tantissime le domande che tutti i suoi telespettatori si pongono a ciascuna puntata di Vite al Limite? Ad esempio, quanto costa una visita col dottore Nowzaradan? Oppure, i pazienti percepiscono un cachet per prendere parte al programma? Tutte domande lecite, sia chiaro! E che sono soprattutto determinate dal fatto che il successo della trasmissione di TLC è davvero spietato. Nonostante questo, però, siamo certi che non tutti sono a conoscenza di questo retroscena.

Vi siete mai chiesti, ad esempio, dove si trova la clinica del dottor Now? Dov’è che i pazienti si recano per farsi visitare dal dottor Nowzaradan? Sappiamo che si trova ad Houston, in Texas, ma ci sono ulteriori informazioni? Assolutamente si! Da quanto si apprende dal web, sembrerebbe che la clinica si trovi presso il 4009 Bellaire Boulevard di Houston. E che, invece, le operazioni non si svolgano qui, ma altrove. Ed, in particolare, presso il St. Joseph Medical Center di Houston.

Cosa ci dite? Ne eravate a conoscenza?