GF Vip, spacco vertiginoso e tacco a spillo: Soleil inaugura il nuovo anno con un look da capogiro

Non è passato inosservato neanche ieri sera il look scelto da Soleil Sorge per il primo appuntamento del 2022 col GF Vip.

Aria di rinnovamento anche nel look di Soleil, che ieri sera ha voluto salutare il nuovo anno spiazzando tutti. La famosa influencer ha infatti scelto uno stile diverso da quello con cui eravamo abituati a vederla da un po’ di tempo a questa parte.

Se per molte delle puntate precedenti l’impronta dei suoi outfit tendeva al ‘rock’, nella serata di ieri la gieffina italo americana ha incantato il pubblico mostrandosi in una versione più ‘soft’.

Ciò non vuol dire che non si sia fatta notare, anzi. In questi mesi l’abbiamo vista sfoggiare più volte capi d’abbigliamento color verde lime, segno che questa tonalità le aggrada molto e, a dir la verità, le dona particolarmente. Ebbene, anche ieri sera la bella Soleil ha puntato su questa tinta. Il risultato? Strepitoso, inutile dirlo! Vediamo nel dettaglio tutto il suo outfit.

GF Vip, Soleil in versione bon-ton incanta: il magnifico look la incorona regina della puntata

Evidentemente intenzionata a non essere mai scontata, la Sorge ha voluto spezzare un po’ la monotonia stravolgendo il suo stile: l’ex corteggiatrice è tornata infatti ad mood più bon-ton, come nelle prime puntate.

Impossibile non notare lo spacco super vertiginoso della gonna lunga a vita alta: sopra ha poi abbinato un bustier crop con spalline sottili e balconcino col ferretto. Il marchio è Formeri Atelier. Sotto uno spacco così non potevano mancare i sandali con tacco a spillo e infatti il risultato è stato eccellente! Bellissimi poi i due bracciali rigidi super luccicanti firmati Marina Fossati.

Infine, avete notato le onde delicate dei capelli? Dopo un periodo all’insegna della chioma ‘selvaggia’, ieri sera la sua piega tendeva più al liscio.

Semplicemente favolosa!