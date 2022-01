Grande talento della seconda edizione di Amici: in questi 18 anni ha collezionato successi e cambiato immagine, la riconoscereste oggi?

Nel 2002/2003 ha dimostrato il suo talento nella scuola di Amici: com’è e cosa fa oggi l’ex protagonista della seconda edizione del talent.

Guardando la sua foto è difficile che non venga subito in mente di chi si tratti: il suo volto fu uno dei più amati della seconda edizione di Amici, ma com’è stata la sua carriera dopo il talent?

Leggi anche—–>>>Occhiali vistosi e tanta simpatia, impossibile dimenticarla ad Amici 2: sapete cosa fa diciotto anni dopo?

Treccine, occhi grandi e vivaci, un sorriso che metteva tanta allegria: Roberta Mengozzi si è fatta apprezzare fra i banchi della scuola di Canale 5 soprattutto per queste caratteristiche. Il suo talento di attrice poi è stato da subito evidente e anche se non riuscì a superare la prima puntata della fase serale, negli anni successivi al programma ha inseguito i suoi sogni e alla fine ce l’ha fatta.

Tante le esperienze lavorative in questi 18 anni per la simpatica ex allieva di Amici: la Mengozzi infatti ha costruito una carriera di tutto rispetto ed ha trovato la sua dimensione nel vasto mondo dello spettacolo.

Ricordate Roberta Mengozzi? Cosa fa oggi l’aspirante attrice della seconda edizione di Amici

Conclusa la sua esperienza nel talent targato Mediaset, Roberta ha lavorato nel programma di Sky Radio Sex. Ha poi recitato al fianco di due ‘mostri sacri’ della comicità come Luca e Paolo nella sit-com La Strana Coppia e con i mitici Ale e Franz in Buona La Prima.

Leggi anche——>>>Era tra i banchi della seconda edizione di Amici: cosa fa e come appare dopo 18 anni, da non credere!

Molti ricorderanno che la Mengozzi fu anche il volto di uno spot pubblicitario per un famoso dado da brodo di qualche anno fa. L’abbiamo vista anche nella fiction diretta da Pupi Avati per Rai 1, Un Matrimonio.

Il suo indiscutibile talento ha permesso all’ex volto di Amici di lavorare anche al cinema nientemeno che con Carlo Verdone in Posti in Piedi In Paradiso e 20 Sigarette a Nassiriya di Aureliano Amadei.

Leggi anche——>>>Fu il primo tenore nella storia di Amici, lo ricordate? Oggi ha 40 anni, com’è cambiato e cosa fa

In questa foto vediamo Roberta oggi: niente treccine, ma il suo viso è sempre molto familiare.

Anche secondo voi non è cambiata poi moltissimo?