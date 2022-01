Jennifer Lopez come non l’abbiamo mai vista: in questa vecchia foto si mostra con un look diverso dal solito

Jennifer Lopez come non l’abbiamo mai vista: in questa vecchia foto la star si mostra con un look molto diverso da solito.

Jennifer Lopez e Ben Affleck sono una delle coppie più chiacchierate del momento. Dopo tanti anni, i due sono ritornati insieme. Sono stati avvistati mesi fa e poco dopo, hanno ufficializzato la loro storia pubblicando degli scatti inequivocabili sui social.

Jennifer è una artista che ha doti incredibili, e ha portato il suo talento in tanti ambiti diversi. E’ una cantante, attrice, ballerina, imprenditrice, produttrice discografica e produttrice cinematografica statunitense. Dal 1999 ha lanciato dieci album e ha vinto numerosi premi e riconoscimenti. E’ sicuramente una delle artiste più amate e una delle più belle. Ha un profilo instagram seguito da ben 189 milioni di follower e migliaia sono le foto pubblicate. Da anni si mostra con questo look, ma in questa vecchia foto, la troverete molto diversa.

In questa vecchia foto Jennifer Lopez appare molto diversa: dimenticate i lunghi capelli

Una delle artiste più amate e apprezzate, famose in tutto il mondo, è Jennifer Lopez. Da quando è uscita allo scoperto con l’attore Ben Affleck, è spesso al centro dell’attenzione. Ora sono inseparabili e in tutti gli eventi si mostrano insieme.

Belli e innamorati, il loro amore è scoppiato dopo tanti anni. Ricordiamo che, Affleck e Lopez sono stati insieme più di 15 anni fa. La star è molto attiva sui social. Il suo canale instagram è seguito da 189 milioni di follower, un numero impressionante. Sono oltre tremila le foto pubblicate, dove Jennifer pubblica scatti privati e professionali. Proprio sul suo canale, abbiamo recuperato una foto di qualche anno fa, in cui appare molto diversa.

Lo scatto in alto risale al 2016. Jennifer Lopez appare con un look molto diverso dal solito. Siamo da anni abituati a vederla con capelli lunghi e mossi o lisci, ma in questa foto si mostra con un taglio molto corto e riccio. Anche con questa acconciatura, l’attrice incanta ed è bellissima.