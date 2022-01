Gf Vip, Alfonso Signorini non si trattiene più e sbotta contro i concorrenti: “In tre anni è la prima volta che mi capita”

Alfonso Signorini contro i concorrenti del Gf Vip, non si trattiene e sbotta durante le nomination: “Questa è la prima volta che mi capita”.

Una puntata super scoppiettante quella del Grande Fratello Vip, di lunedì 3 gennaio. La diretta si è aperta con lo scontro tra le principesse e Katia Ricciarelli con Manila Nazzaro. Sono state mostrate le clip, in cui la cantante si lasciava andare ad alcuni commenti sulle giovani.

Anche questa volta, Clarissa, la sorella minore di Jessica e Lulù è intervenuta, e si è scontrata con la Ricciarelli e con la Nazzaro. Subito dopo, la puntata è proseguita. Un momento di forte commozione ha visto protagonista Eva Grimaldi che ha raccontato del suo passato e ha ricevuto la sorpresa da sua moglie Imma Battaglia. Ancora una volta, Alex Belli si è trovato al centro dell’attenzione. L’ex concorrente si è scagliato contro Alessandro Basciano. Ma quando è arrivato il momento delle nomination, Alfonso Signorini ha preso parola e dopo aver perso la pazienza ha richiamato i concorrenti.

Gf Vip, Alfonso Signorini contro i concorrenti: “In tre anni è la prima volta che mi capita”

Litigi e scontri hanno fatto da sfondo alla puntata di Lunedì 3 gennaio del Gf Vip. La diretta si è aperta con la discussione tra le principesse contro Katia e Manila e con l’ingresso in casa di Clarissa, che ha attaccato nuovamente le due donne.

La giovane ha ribadito il fatto che le due donne parlano male delle sorelle Selassié e poi fanno le amiche, ritenendole delle persone false, in particolare il suo commento era rivolto a Manila. Nel corso della puntata, ci sono stati altri scontri, come quello tra Alessandro Basciano e Alex Belli, quest’ultimo arrivato sulla passerella per parlare con il concorrente. Quando è arrivato il momento delle nomination, Alfonso Signorini non ha potuto non richiamare i ‘vipponi’ e non si è più trattenuto.

I concorrenti, infatti, durante le nomination, continuavano a discutere tra di loro, non ascoltando i richiami di Signorini e così non ce l’ha più fatta: “Scusate, perchè io mi arrabbio, l’educazione insegna… se io vi dico per cortesia silenzio fate silenzio, non ho capito, come siete stati educati. In tre anni è la prima volta che mi capita un disagio di questo tipo, dico la verità”, ha detto, e ha trovato la pronta risposta di Soleil: “E’ osceno”. Il conduttore allora ha risposto: “E’ osceno, ma anche tu Soleil, mi parli sempre sopra, è osceno di che cosa…. dovete avere rispetto, non perchè sono io, ma c’è chi sta facendo un lavoro e anche per il pubblico che non capisce nulla“.