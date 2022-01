È stata la protagonista indiscussa di un famoso spot pubblicitario: dopo la sua vita è cambiata, ma cosa fa oggi? Eccola!

Dimenticarla è davvero impossibile! Stiamo parlando proprio di lei: la protagonista indiscussa di un famoso spot pubblicitario degli anni 2000. È proprio così, infatti, che la giovanissima ragazza ha compiuto il suo debutto nel mondo dello spettacolo. E, da quel momento, non ne è mai più uscita.

Nata a Milano il 17 Maggio del 1988, compie il suo debutto sul piccolo schermo nostrano intorno ai primi anni 2000. Grazie alla sua passione per la musica e il pianoforte, strumento che ha iniziato a suonare dall’età di 3 anni, la giovanissima ragazza viene scelta da Gabriele Muccino come protagonista di uno spot pubblicitario. E, da quel momento, diventa famosissima. Non soltanto, infatti, insieme agli altri protagonisti della pubblicità, forma un gruppo musicale, ma diventa anche un volto amatissimo della televisione nostrana. Ad oggi, infatti, è amatissima. E, soprattutto, ben voluta da tutto il pubblico italiano. Voi, però, siete curiosi di sapere cosa fa oggi? Appurato che sono trascorsi anni dal suo esordio, siete curiosi di sapere com’è cambiata la sua vita?

La ricordate come protagonista del famoso spot pubblicitario? Cosa fa oggi

Subito dopo aver preso al famosissimo spot pubblicitario, la sua protagonista indiscussa ha cavalcato la cresta dell’onda. Non soltanto, come detto poco fa, ha avuto la possibilità di far conoscere anche la sua passione per la musica, ma è entrata a far parte del mondo dello spettacolo. Ed ha saputo conquistare davvero tutti. Di chi parliamo? La risposta è semplicissima: Fiammetta Cicogna!

Subito dopo la sua prima apparizione in tv, Fiammetta Cicogna ha cavalcato la cresta dell’onda. Conduttrice di un programma tutto suo, la simpaticissima milanese è diventata uno dei volti più amati della televisione italiana. Com’è cambiata la sua vita dopo i suoi esordi? Ad oggi, ad esempio, continua a svolgere la professione di colonna portante di diversi programmi di successo, ma ha dato anche inizio ad una straordinaria carriera da attrice. Insomma, un curriculum degno di nota.

