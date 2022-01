Chiara Ferragni, notate nulla in questo ‘selfie’? Ormai non ci sono più dubbi

Finalmente guarita dal Covid, Chiara Ferragni riprende a uscire: il selfie mostra uno dei suoi ultimi outfit, avete notato quel ‘particolare’?

Quello appena trascorso non è stato sicuramente il miglior Capodanno per Chiara Ferragni: come tutti sanno, la celeberrima influencer ha dovuto infatti battagliare col Covid che, proprio pochi giorni prima della fine del 2021, ha colpito lei e suo marito Fedez.

Leggi anche—–>>>Chiara Ferragni, l’avete mai vista con i suoi capelli naturali? La foto del 2016 vi sconvolgerà

Mentre il rapper si è negativizzato solo in queste ultime ore, Chiara invece è guarita già da qualche giorno e perciò ha ripreso ad uscire potendo sfoggiare così i suoi look sempre all’ultimo grido.

Dopo aver trascorso una fase costretta tra le mura domestiche in cui non ha potuto spaziare più di tanto in questo senso, ora la bionda cremonese è tornata a sbizzarrirsi anche con i suoi bellissimi capelli. A proposito, avete visto cosa ha fatto?

Chiara Ferragni, il selfie non mente: il tocco glamour non passa inosservato

In alcuni selfie postati da quando ha ricominciato ad uscire di casa, la Ferragni si è mostrata con diversi capi d’abbigliamento, ma in alcuni si nota un particolare che non sfugge.

Leggi anche——>>>Chiara Ferragni e gli ‘accessori’ da 1000 euro che stanno facendo molto discutere

Nella foto che vi abbiamo mostrato, in cui indossa jeans strappati e crop top, la moglie di Fedez scrive “Amo le acconciature strane”. Difatti, la si vede con delle treccine di grande tendenza: moda dilagata fra tante star come Kendall Jenner, Gigi Hadid, Hailey Bieber.

La Ferragni è così innamorata di queste mini braids che le ha sfoggiate perfino sul red carpet del Festival di Cannes lo scorso mese di luglio, ricordate? Il dettaglio che rende uniche le sue treccine sono gli accessori: elastici e mollettine colorate che ricordano molto la moda diffusa tra le ragazzine dei primi anni Duemila.

Leggi anche—–>>>Chiara Ferragni senza trucco: il suo viso è letteralmente al naturale, immagini a confronto

Una passione che Chiara potrà sicuramente coltivare insieme alla sua piccola Vittoria alla quale potrà divertirsi a fare acconciature particolari con accessori coloratissimi. Anzi, proprio di recente ha fatto divertire i follower mostrando la bambina con i capelli lunghi e biondi, una simpatica ‘magia’ resa possibile da una particolare app.