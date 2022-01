Come si sono conosciuti Gessica Notaro e il suo fidanzato: “Quel giorno il destino ha voluto che…”

Dopo la terribile aggressione subita dall’ex fidanzato, Gessica Notaro è felice accanto al suo amore Filippo: sapete come si sono conosciuti?

Intervistata dal settimanale Chi, Gessica Notaro ha raccontato per la prima volta del primo incontro con Filippo Bolognini, suo attuale fidanzato. L’ex miss, qualche anno fa, si è ritrovata tristemente protagonista di una storia davvero drammatica, ma oggi ha ritrovato la serenità accanto a lui.

Come tutti sanno che il suo ex, Edison Tavares, la aggredì con l’acido sfigurandole il volto e da allora Gessica ha dovuto affrontare un vero calvario fatto di molteplici operazioni, ma non si è mai data per vinta dimostrando una forza d’animo senza eguali.

Dal 2020 ha ritrovato il sorriso anche grazie all’incontro con Bolognini, campione di equitazione. Se dopo una qualsiasi delusione d’amore non è quasi mai facile ritrovare la fiducia in sé stessi e negli altri, nel caso di Gessica è doppiamente ammirevole la capacità di rimettersi in gioco dopo ciò che ha subito.

A tal proposito, la bella 32enne ha spiegato: “Il segreto è non rimanere incastrati in certi ragionamenti, perché non si può avere paura dell’amore. L’amore è una cosa bellissima, l’amore non fa male”. Il merito ovviamente è stato anche di Filippo, che ha saputo conquistarla con dolcezza, premure e pazienza.

La Notaro ha poi raccontato anche come si sono conosciuti lei il suo nuovo amore, scopriamolo!

Gessica Notaro felice col fidanzato Filippo: ecco dove e quando si sono conosciuti

Tutto ha avuto inizio poco prima del lockdown del 2020 alla Fieracavalli di Verona:

“Quel giorno destino ha voluto che lui, che è un campione, sia stato chiamato perché aveva vinto una gara di Coppa del mondo e io, che in quel momento ero testimonial, per dire due parole”, spiega Gessica sulle pagine di Chi.

Grazie a Filippo, anche l’ex miss si è avvicinata al mondo dell’equitazione: “A un certo punto lui mi dice: ‘Ma perché non salti?’ “E dove vado con un occhio coperto? E lui: “I nostri limiti sono nella nostra testa”. Quelle parole hanno spinto Gessica a superare i suoi blocchi: “Sono arrivata a saltare 20 metri”, racconta.

Insieme sono davvero stupendi, vero?