‘Amici’, “Ho capito che quella vita non faceva per me”: ha ripreso a studiare e adesso fa tutt’altro

L’ex concorrente di Amici ha raccontato di aver cambiato vita, di aver ripreso a studiare e di svolgere un mestiere completamente diverso.

Dopo Amici e l’incredibile successo riscontrato, l’ex concorrente ha deciso di cambiare vita. E di dedicarsi a tutt’altro. A svelare ogni cosa nel minimo dettaglio, è stata proprio la diretta interessata. Nel corso di una sua intervista a Fanpage, la giovanissima cantante non ha perso occasione di poter dire perché ha ‘abbandonato’ la strada della musica. Ed ha scelto di rivolgere i proprio interessi verso altro.

Leggi anche –> “I miei genitori non mi facevano uscire di casa”: l’ex prof di Amici racconta tutto

È stata una delle protagoniste indiscusse dell’edizione di Amici del 2008. Entrata a far parte della scuola in qualità di cantante, la giovanissima ha facilmente conquistato l’attenzione su di sé. La sua voce era incantevole ed anche i suoi singoli, come ricorderete, erano davvero spettacolari. Ad oggi, però, cosa fa? Così come tantissimi altri suoi ‘colleghi’, anche lei ha scelto di continuare per questa strada? A quanto pare, assolutamente no! Da quanto si apprende da una sua recentissima intervista a Fanpage, sembrerebbe che l’ex concorrente di Amici abbia completamente cambiato vita. Scopriamo insieme di chi parliamo. E cosa fa oggi.

Leggi anche –> Amici, ex vincitrice racconta tutto: “Lo vivo sulla mia pelle da quasi 20 anni”

Dopo Amici ha cambiato vita: ha detto ‘addio’ alla musica, cosa fa oggi

Il suo talento nella scuola di Amici nel 2008 non è assolutamente passato inosservato. E, seppure non sia stata lei la vincitrice di quell’anno, il successo che ne è conseguito, è stato davvero immenso. Ad oggi, però, sembrerebbe che l’ex cantante abbia scelto di intraprendere un’altra strada. E di cambiare vita. Stiamo parlando proprio di lei: Martina Stavolo!

Leggi anche –> Amici 21, Natale da incubo in casetta: furiosa lite tra gli allievi

Come raccontato dalla diretta interessata a Fanpage, Martina ha scelto di dire ‘addio’ al mondo della musica, perché consapevole che fosse un mondo che non le apparteneva più, ed ha deciso di riprendere gli studi. “Prima di Amici ero iscritta al primo anno. Poi dopo ho fatto il provino e ho interrotto gli studi. Li ho ripresi più o meno a 26 anni. Quando ho capito che era arrivato il momento di chiudere con il mondo dello spettacolo”, ha detto l’ex cantante di Amici. Svelando che, ad oggi, è diventata una psicologa a tutti gli effetti. E che questo lavoro le da felicità ed emozioni. “Mi riempie le giornate, anche perché è un lavoro che richiede tanto impegno”, ha detto ancora.

Anche voi l’amavate ad Amici?