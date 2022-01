Spiacevolissimo imprevisto sulla neve per Fedez: “Mi sono aperto la faccia”, cos’è successo al noto cantante?

Fedez, che è da poco uscito dal suo periodo di isolamento causa Covid, si è diretto in montagna con la moglie per passare un pò di tempo tra la neve, ma è stato vittima di uno spiacevolissimo imprevisto. Cos’è successo?

Dopo il lungo periodo di quarantena forzata causa Covid, il noto rapper e sua moglie Chiara Ferragni, si sono diretti in Svizzera per passare dei giorni spensierati tra paesaggi innevati con gli amici, tra cui Luis Sal. Fedez, prima della partenza, stava ironizzando sul fatto che non avesse voglia di andare, e alla fine forse, aveva ragione. Contro ogni previsione, Fedez pubblica delle Instagram stories in cui non si mostra messo molto bene. “Mi sono aperto la faccia” spiega il rapper. Ma cosa sarà successo? La premurosa consorte Chiara Ferragni, proprio mentre è ripresa da Fedez si preoccupa della ferita del marito, “Ti sei messo il disinfettante?”.

Spiacevolissimo imprevisto sulla neve per Fedez

Durante il loro soggiorno tra le montagne innevate della Svizzera, più precisamente nelle piste vicino al bellissimo appartamento di Crans Montana resort, Fedez ha voluto giocare sulla neve, spensierato come un bimbo. Peccato che poco dopo abbia avuto uno spiacevole imprevisto.

Lo racconta nelle sue storie Instagram in cui mostra il suo viso con un vistoso taglio sanguinante sul mento. “Non farò mai più lo slittino per bambini ragazzi, mi sono aperto la faccia” racconta tra il divertito e il dolorante. Precedentemente aveva pubblicato anche una storia in cui mostrava il taglio fresco, quando ancora era in pista. Evidentemente la velocità dello slittino è stata eccessiva e il povero Fedez ha ottenuto qualche acciacco.

Fortunatamente non è successo niente di grave, e il taglio di Fedez sembrerebbe non richiedere nemmeno dei punti di sutura. Lo stesso cantante ironizza sull’accaduto, facendo il ‘macho’ con la moglie Chiara Ferragni, per poi dire “Non è vero amore, mi fa malissimo”. Tuttavia, Fedez ora sta bene e può godersi questa meritata vacanza in totale relax.

Ci ha fatto prendere un bello spavento Fedez! Ma tutto è bene quello che finisce bene.