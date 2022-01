“Rubati gioielli, soldi e i biberon”: ancora scioccata l’influencer parla del furto subìto

L’influencer ancora sotto choc parla del furto subìto nella sua casa di Milano: “Rubati gioielli, soldi e biberon”.

La nota influencer è stata derubata mentre si trovava in vacanza con la famiglia. Ancora sotto choc torna a raccontare su Instagram cosa è successo e quello che hanno rubato.

Le telecamere di sorveglianza della diretta interessata hanno colto sul fatto le rapinatrici, erano quattro donne che uscivano dal suo appartamento con borse cariche di oggetti rubati. “Hanno preso contanti, gioielli, borse, la mia piastra ma anche creme, profumi, rossetti e i biberon delle bambine” racconta disperata la ragazza. La casa era completamente vuota poiché la famiglia era a festeggiare l’anno nuovo altrove, i vicini non erano a casa e il custode aveva il turno libero proprio in tarda sera. Così le quattro malfattrici hanno avuto tutto il tempo per prendere la refurtiva dall’appartamento.

L’influencer parla del furto subito: “Rubati gioielli, soldi e i biberon”

La sventurata ragazza è niente meno che una delle amiche più intime di Chiara Ferragni, ovvero Martina Maccherone. Una volta tornata a casa con il compagno Lorenzo Belloni e le loro figlie di 8 mesi, Ines e Ilde, hanno trovato svaligiata la loro casa. “Si sono tolte parecchi sfizi da donne. Oltre a rubare contanti, gioielli, borse di brand molto famosi e riconoscibili, hanno concluso facendo un giro nel mio bagno da cui hanno portato via il mio phon, la mia piastra ma anche creme, profumi, rossetti”.

E non è finita qui, perché le quattro ladre hanno messo a soqquadro anche la cameretta delle gemelline, rubando persino i loro biberon. La neo mamma, ancora sotto choc ha raccontato “Vedere i loro cassetti vuoti è la cosa che mi ha destabilizzato di più. Non c’era più nulla, nemmeno i biberon e i porta ciucci”. Martina Maccherone ha poi sottolineato che questo furto non è assolutamente stato per ‘fame’, poiché le donne hanno agito come professioniste. La riflessione finale dell’influencer si sposta proprio sui social. Infatti ha dichiarato che ora farà molta più attenzione a postare la sua posizione, in modo da non correre rischi.

Ci dispiace molto per l’influencer Martina Maccherone, e le auguriamo di risolvere la questione al più presto.