Gf Vip, “Dovevamo scegliere, noi o il cane”: il terribile racconto di Lulù

La gieffina Lulù Selassié si è lasciata andare ad un terribile racconto nella casa del Gf Vip 6: “Dovevamo scegliere, noi o il cane”

Le sue parole hanno fatto rabbrividire il pubblico. Si sono presentate come principesse, ma la vita delle tre sorelle Selassié non è sempre stata semplice. Il racconto di Lulù nella casa più spiata d’Italia ha spiazzato i telespettatori.

Gf Vip, il terribile racconto di Lulù: le sue parole

Lulù Selassié è una delle concorrenti della sesta edizione del Grande Fratello Vip. La giovane è entrata nella casa più spiata d’Italia insieme alle due sorelle, Clarissa e Jessica. Inizialmente formavano un solo concorrente, poi sono state divise. Clarissa è stata eliminata, mentre Jessica e Lucrezia sono ancora tra le concorrenti della sesta edizione.

Le tre sorelle Selassié si definiscono principesse, in quanto pronipoti dell’ultimo imperatore etiope Hailè Selassiè. Su di loro, però, è sorta una grande disputa perchè pare che il padre sia stato indagato e attualmente dovrebbe essere addirittura detenuto. Il settimanale Oggi ha dichiarato che il padre potrebbe essere un giardiniere e avrebbe addirittura un altro nome.

La vita delle tre sorelle Selassié, infatti, non è stata sempre rose e fiori. Proprio Lulù si è lasciata andare ad un racconto terribile nella casa del Grande Fratello Vip. Le sue parole hanno letteralmente spiazzato il pubblico. Da una principessa, come lei stessa si autodefinisce, non ci saremmo mai aspettato un racconto del genere. Ma come si suol dire “anche i ricchi piangono”.

“Pochissime persone ci hanno davvero aiutato nel corso della nostra vita” – ha dichiarato Lulù – “avevamo momenti in cui non avevamo da mangiare e dovevamo scegliere ‘mangio io o facciamo mangiare il cane?’. Solo grazie a questo ho capito chi erano i veri amici”. Un racconto davvero struggente, che ha colpito il pubblico.

Alla fine Lulù ha voluto ringraziare un’amica in particolare, Olly, che le è stata accanto nonostante le mille difficoltà.