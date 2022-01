“Per me la bellezza è stata anche un ostacolo”: si commuove a Verissimo

“Per me la bellezza è stata anche un ostacolo”: l’attrice si commuove a Verissimo

L’attrice si racconta in un’intervista a Verissimo, raccontando il suo percorso di vita e gli ostacoli che ha dovuto affrontare nella sua carriera. In particolare la donna si focalizza sul suo rapporto con la bellezza, raccontando interessanti retroscena.

Ormai è un’attrice navigata, ma la bella donna inizialmente ha cominciato il percorso di recitazione per gioco, o meglio, per aiutare un amico in difficoltà. Poi le porte della televisione si sono spalancate, ma la diretta interessata voleva fare l’avvocato. Durante l’intervista con Silvia Toffanini ha raccontato che i suoi genitori non erano per niente d’accordo con la sua scelta, specialmente la madre. “Essendo spaventata non mi ha aiutata, diceva vediamo quanto questa passione è reale, mi ha messo molto alla prova nel tempo, quando ha visto che questo lavoro è diventato una cosa importante per me, e ha visto che lo sapevo fare, non era una madre che mi ha spinto, anche quando avevo le difficoltà economiche lei mi diceva torna a casa”.

L’intervista riguarda la bella e talentuosa attrice Luisa Ranieri, nota per molti film di successo, tra cui il recentissimo 7 donne e un mistero. La sua carriera è iniziata grazie a un corso di recitazione in cui stava accompagnando un amico, e poi come lei stessa ha rivelato, la fortuna di lavorare con i grandi della televisione l’ha spinta verso il successo.

Luisa Ranieri inoltre, rivela di avere un particolare rapporto con la bellezza, e di essere riuscita ad accettare certe cose solo andando avanti nel tempo. Ha sempre preferito non focalizzare l’attenzione sul proprio aspetto ma pittosto sul suo talento, affermando che “Non ho mai avuto un rapporto con questa mia bellezza, che ho vissuto negli occhi degli altri, mi sono sempre preoccupata di essere brava. Mi sono molto impegnata e ho dato il massimo nella vita per fare questo mestiere con serietà, all’inizio era un ostacolo rispetto al mio modo di approcciare, poi crescendo mi sono resa conto che la parte esterna di un corpo non è altro che un riflesso di quello che hai dentro, adesso accetto anche i complimenti degli altri, inizio ad essere meno timida su questo aspetto”.

Noi adoriamo la talentuosa attrice Luisa Ranieri, e voi?