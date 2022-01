Amici 21, anticipazioni domenica 9 gennaio: eliminati, colpi di scena e baci infuocati; cosa accadrà nella prossima puntata del talent show di Canale 5.

Ci siamo! Dopo il consueto stop per le vacanze natalizie, tornano in onda le nostre trasmissioni preferite. E, tra queste, non può mancare Amici! Il talent show torna proprio oggi, a partire dalle ore 14.00, su Canale 5 e da domani tutti i giorni ripartirà col daytime. La puntata che vediamo oggi domenica 9 gennaio è state registrata ieri!

Una puntata che si rivelerà ricca di colpi di scena. Se non temi spoiler e vuoi scoprire cosa è successo ai ragazzi della scuola più famosa della tv, allora sei nel posto giusto.

Amici 21, anticipazioni 9 gennaio: eliminate, sfide e nuovi ingressi, ecco cosa accadrà

Una registrazione infuocata, quella di Amici avvenuta ieri, sabato 8 gennaio 2022. Si tratta della quindicesima puntata del talent show, che sarà trasmessa oggi domenica 9 gennaio. Ma cosa è successo? Grazie ad Amici News possiamo avere tutte le anticipazioni. Iniziamo con quello che tutti vogliamo sapere: ci saranno eliminati? La risposta è no: tutti salvi, compresa Cosmary, alla quale la Celentano confermerà la maglia, con grande sorpresa.

Ci sarà un nuovo ingresso con banco immediato: si tratta di una ballerina, Alice, che ha colpito i prof ai casting. Un’altra allieva sarà messa a confronto invece con Elena, per volontà di Rudy, che deciderà nei prossimi giorni se sostituirla o meno. Ma passiamo alla classifica dell’ospite! Si tratta di Arisa, che ha collocato al primo posto Sissy con un bel 10 e al secondo LDA, con voto 9: la cantante ammette che loro sono gli allievi che in generale l’hanno convinta di più. Albe, Luigi e Nicol ultimi e, quindi, in sfida.

A proposito di sfide, LDA si propone per una sfida con Berna e vince, mentre saltano le sfide di Rea e Nicole, le uniche che hanno svolto i compiti per le vacanze assegnati dai prof.

Per quanto riguarda il ballo, Carola è infortunata, e anche Cristiano era presente ma non ha ballato. Ci sono state le consuete esibizioni dei vari allievi: Christian ha ballato sui tacchi una coreografia della Celentano, che gli ha dato 5. Anche per Dario, Alessandra non ha un grande giudizio: lo vede sempre uguale. Ma passiamo al momento gossip!

Non mancano clip dedicate alle coppie della scuola: Sissi e Dario e Alex e Cosmary, che vedremo baciarsi! Inoltre Rudy Zerbi, Lorella Cuccarini e Veronica Peparini erano collegati allo studio in video e non fisicamente. Questo e tanto altro nella prossima puntata di Amici, noi non vediamo l’ora di seguirla, e voi?