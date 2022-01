Colpo di scena tra le due coinquiline del GF Vip, Sophie e Soleil: è successo proprio in queste ore, clamoroso!

Il rapporto tra Soleil Sorge e Sophie Codegoni è caratterizzato da un vero amore odio! Nelle ultime ore c’è stato un vero e proprio colpo di scena tra le due ragazze, clamoroso!

La puntata del Grande Fratello Vip 6, condotta da Alfonso Signorini, ci ha regalato come sempre una moltitudine di emozioni. La nomination per i preferiti, e di conseguenza gli immuni della settimana, ha scatenato non poche reazioni tra i concorrenti della casa. Infatti, dopo la puntata serale di venerdì 7 gennaio, Sophie si è chiusa nella sauna e ha avuto una crisi di pianto. Probabilmente il motivo è da ricondurre al voto di Alessandro Basciano, che ha reso immune Gianmaria Antinolfi, ormai ex flirt di Sophie. L’affascinante napoletano ha poi ricambiato il voto per l’immunità verso Basciano, segno che tra i due sta nascendo una vera complicità e amicizia.

Colpo di scena tra Sophie e Soleil, clamoroso!

Questa situazione non ha reso molto felice Sophie, la quale invece aveva regalato l’immunità ad Alessandro Basciano, con il quale ormai fa coppia fissa da diverse settimane. Deve aver preso l’immunità di Alessandro come un tradimento, e questo l’ha fatta crollare all’interno della sauna. Contro ogni aspettativa, è stata proprio la sua rivale numero uno a tenderle la mano per consolarla.

Soleil Sorge infatti, è entrata nella sauna per consolarla, dandole un caloroso abbraccio. Sophie è rimasta chiaramente colpita da questo gesto, che ha molto apprezzato. “Se hai bisogno di un’amica, io ci sono” le ha detto Soleil. E a quel punto Sophie ringraziandola le ha detto: “Fondamentalmente nei momenti in cui ho bisogno ci sei sempre, dall’inizio”. La bella Soleil aggiunge “È un po’ come nei rapporti tra fratello e sorelle. Che si scannano, litigano dal mattino alla sera, però sono quelli su cui puoi contare di più”. Finalmente vediamo un pò di affetto tra le due ragazze, cosa che non accadeva ormai da diversi mesi all’interno della casa del GF Vip.

Guerra finita tra le due ragazze? Lo scopriremo solo andando avanti con le prossime serate del Grande Fratello Vip 6!