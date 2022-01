Ai tempi di Non è la Rai era davvero giovanissima e con le sue imitazioni ha fatto impazzire tutti, oggi è un’attrice di successo: l’avete riconosciuta?

Il suo viso non è assolutamente passato inosservato nel corso delle due edizioni di Non è la Rai a cui ha preso parte, vero? Entrato a far parte della ragazze del famosissimo programma di Gianni Boncompagni a partire dal 1992, la giovanissima ha conquistato tutti con le sue imperdibili imitazioni.

Leggi anche –> Da Non è la Rai a velina di Striscia la Notizia: successo impressionante, ma cosa fa oggi? Ha cambiato vita!

Prima ancora di Non è la Rai, la giovanissima di Albano Laziale aveva compiuto il suo esordio in tv proprio nello spin-off dell’amatissimo programma. Era esattamente il 1992 quando, davvero giovanissima, si faceva conoscere nella trasmissione estiva ‘Bulli e pupe’. Da quel momento, la sua carriera ha letteralmente spiccato il volo. Protagonista indiscussa per ben due edizioni di Non è la Rai, ad oggi è diventata un’attrice amatissima e, soprattutto, di successo. Voi, però, siete riusciti a riconoscerla? Sono trascorsi anni da quel momento, ma chi è? Ai tempi di Non è la Rai era davvero giovanissima, eccola oggi.

Leggi anche –> Prima il debutto a Non è la Rai, poi attrice amatissima: l’avete riconosciuta? Qui era solo una ragazzina

Ai tempi di Non è la Rai era davvero giovanissima, ma l’avete riconosciuta? È proprio la famosa attrice

Quante ragazze abbiamo visto alternarsi nello studio di Non è la Rai nelle sue quattro edizioni? Decisamente tantissime! Alcune di loro, però, ad oggi continuano ad essere davvero indimenticabili. E la protagonista di questo nostro articolo, senza alcun dubbio, rientra tra essi.

Leggi anche –> Amatissima a Non è la rai, com’è diventata e cosa fa oggi lontana dai riflettori? Resterete di stucco

Quando è entrata a far parte della famiglia di Non è la Rai, la giovanissima aveva soltanto 18 anni, eppure aveva già le carte in regola per dimostrarsi una vera e propria forza della natura. D’altra parte, la carriera intrapresa subito dopo ce ne da ampia conferma. Quello che, però, vi chiediamo è: siete riusciti a riconoscerla? Sono trascorsi anni da questo momento e, ad oggi, è amatissima, ma sapete dirci di chi stiamo parlando? Ebbene. Parliamo proprio di lei: Lucia Ocone.

Oggi Lucia Ocone è amatissima. Ed oltre ad essere un’attrice molto nota, è anche una comica affermata. Voi, però, l’avevate riconosciuta in questa foto del passato?