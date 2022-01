Kerrie ha deciso di partecipare a La clinica delle pelle per il fortissimo imbarazzo che provava per via della sua malattia: cos’è successo.

Continua alla grande la messa in onda de La clinica della pelle. E, soprattutto, il racconto di tutte quelle persone che, per via della loro malattia, si rivolgono alla dottoressa Craythorne. Tra questi, vi è anche il simpaticissimo Kerrie.

Alle telecamere del programma, Kerrie ha raccontato per filo e per segno quello che gli è successo qualche anno prima. E che, a distanza di tempo, continua a procurargli un certo imbarazzo e disagio nei confronti della società. “Sono certa che è la prima cosa che notano”, ha detto alle telecamere del programma. Se siete curiosi di sapere cos’è esattamente successo, ci pensiamo noi a dirvi ogni cosa nel minimo dettaglio. Anche se, vi anticipiamo, non si tratta affatto di qualcosa di grave. Nonostante questo, però, Kerrie era fortemente intenzionato a trovare una soluzione. È proprio per questo motivo, quindi, che ha deciso di chiedere aiuto alla dottoressa Craythorne. La dermatologa irlandese sarà riuscita ad esaudire il desiderio del suo paziente? Assolutamente si! Scopriamo insieme ogni cosa però!

Kerrie a La clinica della pelle: la sua vita è fortemente cambiata, cos’è successo

“Non mi piace, mi fa sentire diverso”, sono proprio queste le esatte parole che Kerrie ha utilizzato per descrivere il suo stato d’animo. Alle telecamere de La clinica della pelle, infatti, l’uomo ha raccontato di quanto la sua vita e la sua autostima siano fortemente cambiati da quando, da un momento all’altro, gli è comparsa sulla guancia una piccola escrescenza, poi diventata piuttosto enorme.

È proprio questo quello che addolora fortemente Kerrie e che, purtroppo, non gli fa vivere una vita assolutamente facile: una cisti sulla guancia! Si tratta, ovviamente, di una cisti epidermoide, di cui il simpatico Kerrie se n’è sbarazzato tramite un piccolo e veloce intervento. “Sono tornato ad essere me stesso, non ci posso credere”, ha detto appena terminato l’intervento di rimozione.

Ci auguriamo che, ad oggi, Kerrie sia riuscito a trovare la sua serenità con una guancia del tutto ‘nuova’.