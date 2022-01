Salvatore Esposito, sapete come ha conosciuto la compagna? Da non credere!

Come ha conosciuto la compagna l’attore Salvatore Esposito? È stato lui stesso a raccontarlo a “Verissimo”: ecco le sue parole

È uno degli attori più famosi in Italia, nonché uno dei più amati dal pubblico. Ha raggiunto l’apice del successo grazie alla serie televisiva “Gomorra”, in cui ha interpretato il ruolo di Gennaro Savastano. Il suo cuore è impegnato, ma sapete come ha conosciuto la compagna?

Salvatore Esposito, come ha conosciuto la compagna

Salvatore Esposito è uno degli attori più amati dal pubblico italiano. È nato a Napoli e sin da bambino nutre la passione per il cinema e per la recitazione. La sua prima interpretazione teatrale è stata da piccolissimo in un villaggio turistico. Dopo il diploma partecipa a dei cortometraggi per poi frequentare prima l’Accademia di Teatro Beatrice Bracco e poi la Scuola di Cinema di Napoli.

Trasferitosi a Roma, nel 2013 gli viene offerto il suo primo ruolo nella serie “Il clan dei camorristi”. Raggiunge l’apice del successo l’anno successivo, quando viene scelto come interprete di Gennaro Savastano in “Gomorra – La serie“.

Da lì poi recita nel 2015 nei film “Lo chiamavano Jeeg Robot” di Gabriele Mainetti e “Zeta – Una storia hip-hop” di Cosimo Alemà. Nel 2018 è inoltre protagonista del film “Puoi baciare lo sposo”, mentre nel 2019 interpreta il ruolo di Gaetano Fadda nella quarta stagione di “Fargo”. Nel 2020 è il protagonista del film “Spaccapietre” di Gianluca e Massimiliano De Serio, unico film italiano in concorso alle Giornate degli Autori 2020.

Esposito è legato sentimentalmente a Paola Rossi. La donna è laureata in Giurisprudenza. È una screenwriter e Directors agent. In una recente intervista rilasciata a “Verissimo”, Esposito ha spiegato come si sono conosciuti. Paola gli ha scritto su Facebook e lui l’ha subito notata ed ha deciso di risponderle. Hanno iniziato a parlare e addirittura l’attore ha deciso di raggiungerla in Spagna, dove lei era in Erasmus. Da quel momento non si sono più lasciati.

“Fu amore a prima vista. L’ho vista sbucare da dietro una colonna agli arrivi dell’aeroporto, la prima volta. Mi ha buttato le braccia al collo e ancora stanno lì”, ha raccontato l’attore a Vanity Fair.