“Ci vieni questa volta a Sanremo?”: Amadeus annuncia con un video il super ospite del Festival; ecco chi salirà sul palco dell’Ariston.

Manca sempre meno all’inizio della 72 esima edizione del Festival di Sanremo. Un’edizione che si preannuncia scoppiettante: per il suo terzo anno consecutivo alla conduzione, Amadeus ha messo su un cast stellare. I Big che si sfideranno in gara mettono d’accordo davvero tutti: un mix tra voci che hanno fatto la storia della musica italiana e artisti emergenti, amatissimi dalle nuove generazioni. Ma cosa sappiamo degli ospiti?

Di indiscrezioni riguardanti i possibili ospiti di Sanremo 2022 ne sono apparse tantissime sul web nei mesi scorsi. Qualche ora fa, però, è arrivata una grande conferma. Ad annunciare uno degli ospiti è stato proprio Amadeus, prima al TG 1 e poi condividendo il video sui suoi canali social. Ecco chi salirà sul palco del prestigioso evento musicale.

Sanremo, Amadeus annuncia il super ospite: sarà presente in una serata del Festival

Una vera e propria bomba, quella lanciata da Amadeus ieri sera. Al Tg 1 delle 20, il conduttore ha annunciato la presenza di un grande ospite nelle prossima edizione di Sanremo, che andrà in scena dall’1 al 5 febbraio 2022. Di chi si tratta?

Di Checco Zalone! I due si sono resi protagonisti di un simpatico siparietto, nel quale il comico pugliese chiede ad Amadeus: “Tu hai finito di pagare il mutuo? Hai comprato casa a tuo figlio?”. Il motivo di questa domande è stato svelato proprio da Checco subito dopo: “Perché non lavorerai più, al massimo Telelombardia“, ironizza il comico sulla scelta di Amadeus di invitarlo al Festival.

Non conosciamo ancora i dettagli della sua partecipazione al Festival, ma Checco dovrebbe essere presente ad una delle cinque serate dedicate alla kermesse canora più famosa ed apprezzata del nostro Paese. Noi non vediamo l’ora di ascoltare i brani in gara, e voi?