Il suo talento non passò inosservato ad Amici 3: era il 2004, oggi l’ex cantante della scuola di Maria De Filippi è davvero molto cambiata!

La terza edizione di Amici è ricordata soprattutto per essere stata la prima ad aver visto vincere un ballerino. Colui che riuscì a trionfare in finale fu infatti Leon Cino, talentuosissimo danzatore classico che abbiamo poi ritrovato nelle vesti di professionista negli anni successivi della trasmissione.

Leggi anche—–>>>Oggi attrice e scrittrice affermata, ma la ricordate ad Amici 3? La sua immagine è drasticamente cambiata

Non sono mancati però altri talenti straordinari come i tanti cantanti e attori che resero quella stagione una delle più indimenticabili nell’intera storia del talento show. Una di questi è stata sicuramente Sarah Jane Olog, aspirante cantante che con la sua voce eccellente conquistò il pubblico di Amici 3.

Nata a Rimini nel 1984 in una famiglia di musicisti e cantanti, oggi Sarah Jane dovrebbe avere circa 37 anni: sapete com’è cambiata rispetto ad allora? Vi anticipiamo che resterete sbalorditi nel rivederla così diversa da allora!

Ricordate Sarah Jane Olog di Amici 3? Impressionante cambiamento rispetto al 2004

I fan che l’hanno sostenuta all’epoca, saranno felici di sapere che Sarah ha continuato a vivere il suo sogno nella musica. E’ infatti stata corista nel programma radiofonico di Max Giusti “SuperMax” e anche per la bravissima Noemi. Fu proprio quest’ultima a volerla nel 2015 nel proprio team dopo averla ascoltata cantare “When I was your Man” di Bruno Mars nel programma The Voice of Italy.

Leggi anche—–>>>Ricordate Olti di Amici 3? Era il fratello del ballerino professionista Ilir, com’è oggi dopo 17 anni

Come si può vedere dalle sue foto attuali sul suo profilo Instagram, Sarah Jane è parecchio cambiata da allora: taglio di capelli cortissimo e coloratissimo che la rende davvero molto diversa. Oggi è una cantante professionista e si esibisce nei locali di tutta Italia.

Con lei, spesso c’è il chitarrista e arrangiatore Egidio Marchitelli, oppure dei gruppi di vari artisti.

Leggi anche——->>>Diciassette anni fa era tra i cantanti della terza edizione di Amici: non immaginereste mai qual è la sua professione oggi

Visto che cambiamento? Pazzesco, vero?