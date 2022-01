Anche l’amatissima attrice a Sanremo 2022: è una delle cinque donne che affiancheranno Amadeus nelle serate del Festival.

Manca sempre meno all’inizio di una nuova edizione di Sanremo. Si tratta dell’edizione numero 72 della kermesse canora più famosa del nostro Paese, che andrà in scena dall’1 al 5 febbraio 2022. Cinque serate ricche di emozioni, durante le quali si sfideranno Big si altissimo livello: per il suo terzo anno consecutivo, Amedeus ha messo su un cast stellare. E, al suo fianco, ci saranno ben cinque donne diverse, una per ogni serata. Il nome di una delle cinque è stato appena svelato!

Dopo il nome di Checco Zalone, spunta quello di un altro ospite che salirà sul palco dell’Ariston nella prossima edizione del Festival. Si tratta di un’amatissima attrice, che sarà la co-conduttrice di una delle serate. Scopriamo di chi si tratta!

Sanremo 2022, la famosa attrice affiancherà Amadeus in una delle serate

Cinque donne diverse, una per ogni serata. È quello che vedremo nella prossima edizione di Sanremo, quando Amadeus sarà affiancato da cinque co-conduttrici diverse. Il nome di una di loro è stato svelato proprio in queste ore: si tratta di un’amatissima attrice, protagonista di una delle fiction Rai più seguite di sempre.

Si, sarò proprio Maria Chiara Giannetta una delle cinque “vallette” del Festival di Sanremo 2022. La protagonista della serie tv Blanca è diventata popolare grazie al suo ruolo del capitano Anna Olivieri in Don Matteo, in cui è apparsa per la prima volta nel 2014. Da lì l’inizio di una carriera stellare, costellata da grandi successi, l’ultimo dei quali è proprio la fiction Blanca, che ha ottenuto ascolti record su Rai Uno.

Non ci resta che attendere i prossimi giorni per scoprire i nomi delle altre donne che affiancheranno Amadeus e tutti i dettagli della 72 esima edizione della kermesse. Noi non vediamo l’ora di tuffarci in questa nuova avventura sanremese, e voi?