Le anticipazioni della puntata del GF Vip di Lunedì 10 Gennaio prevedono una puntata davvero scoppiettante: accadrà tutto in diretta.

Un inizio settimana davvero scoppiettante, quella che è iniziata da un po’ di tempo e che si concluderà tra qualche ora. Un inizio settimana che, senza alcun dubbio, è iniziato alla grande. E terminerà ancora meglio. Perché? La risposta è semplicissima: c’è una nuova puntata del GF Vip!

Proprio questa sera, Lunedì 10 Gennaio, a partire dalle ore 21.45, Alfonso Signorini e le sue due incredibili opinioniste saranno nuovamente in diretta per regalare un appuntamento del GF Vip davvero clamoroso! C’è da ammettere che, in questi ultimi giorni, non è accaduto tantissimo nella casa. E, a quanto pare, dopo l’ultima ‘strigliata’ del padrone di casa in diretta televisiva, gli animi sembrerebbero essersi placati. Dobbiamo prepararci al peggio? D’altra parte, tra qualche giorno dovrà entrare Delia Duran. Sicuramente ne vedremo delle belle! Cosa sappiamo, però, sulle anticipazioni di oggi? Come al solito, poco e nulla! Cerchiamo di capire, però, qualche cosa in più.

GF Vip del 10 Gennaio, le anticipazioni: succederà in diretta

Quella che andrà in onda tra qualche ora, vi assicuriamo, sarà una puntata del GF vip davvero imperdibile. Mancano poco meno di due mesi alla fine di questa sesta edizione, eppure sembrerebbe che i colpi di scena non tardino affatto a presentarsi. Uno tra tanti? Semplicissimo: l’ingresso di Delia Duran, a cui a quanto pare assisteremo nel corso delle prossime settimane. Ma non solo.

In questi ultimi giorni che sono seguiti alla diretta di Venerdì scorso, i gieffini hanno vissuto delle ore piuttosto spensierate e tranquille. Seppure continuino ad esserci, seppure velatamente, due schieramenti, l’atmosfera che si respira in casa è decisamente pacifica fino a questo momento. Pacifica si, ma anche bollente! Qualche ora fa, Gianmaria e Federica si sono lasciati ad un passionale bacio nella sauna. Ed anche tra Sophie ed Alessandro, dopo la tempesta iniziale, sembrerebbe essere ritornato il sereno. Cosa sappiamo, però, sulla puntata di stasera? Purtroppo, poco e niente! Anticipazioni ufficiali, al momento, non ce ne sono! Siamo certi, però, che si parlerà davvero di tutto. Dal bacio, quindi, di Gianmaria e Federica. Fino a tutte le altre storie dei singoli concorrenti. Senza alcun dubbio, poi, ci saranno diverse sorprese per alcuni di loro. Ed, infine, si scoprirà l’esito del televoto. Chi tra Carmen, Nathaly e Soleil dovrà uscire per sempre dalla casa?

Insomma, ne vedremo sicuro delle belle. Cosa ne pensate?