Dopo il post di Alex Belli per Soleil, alcuni concorrenti hanno le idee chiare: “Era tutto a tavolino”

Dopo il post di Alex Belli per Soleil Sorge, mostrato in puntata venerdì 7 gennaio, alcuni concorrenti hanno palesato cosa pensano.

Alfonso Signorini ha aperto la puntata di venerdì 7 gennaio con un importante comunicato ai concorrenti. Nei giorni precedenti, la discussione scoppiata tra Lulù e Katia Ricciarelli ha scosso il pubblico. Sono state utilizzate affermazioni e termini inappropriati.

Per questo, il conduttore ha deciso di parlare con i protagonisti del reality, chiedendo di riflettere su quanto successo e di fare in modo che le scene viste, non accadano più. Durante la diretta, c’è stato poi un momento che ha visto al centro dell’attenzione Soleil Sorge. La concorrente è stata chiamata in mistery. In settimana, ha avuto un crollo e Alex Belli, le ha voluto mostrare il suo appoggio, scrivendo un post su twitter. Soleil ha letto il messaggio in diretta. Questo post, però, ha scatenato la reazione di Delia Duran, moglie di Belli. Al termine della puntata, i concorrenti hanno avuto modo di pensare a quanto successo, e alcuni hanno criticato la mossa di Alex e non solo.

GF Vip, dopo il post di Alex Belli per Soleil, alcuni concorrenti lo criticano: “Era tutto a tavolino”

Alex Belli ha scritto un messaggio su twitter per Soleil, dopo che la concorrente ha avuto un crollo in settimana. L’attore ed ex concorrente del GF Vip, le ha cercato di trasmettere sostegno, dato che, in casa, i due avevano stretto un legame speciale.

Soleil ha letto il messaggio in diretta. Dopo la puntata, però, alcuni concorrenti, trovandosi a parlare di quanto successo, hanno criticato il comportamento di Belli. Sophie, Gianmaria e Jessica, in giardino ne hanno parlato. La Codegoni ha prima ipotizzato l’ingresso di Delia Duran e quello che potrebbe accadere: “O diventano amiche o si scannano, e in più c’è Alessandro, gli piacciono le more, Delia è una bellissima donna… gli aveva fatto una battuta, questo astio con Alex, e così viene a fare i confronti. Delia proverà a sedurre Alessandro e lui viene dentro e così ricominciano i litigi… a prescindere da tutto, mi confermano che era tutto a tavolino”, ha detto.

Sophie ha continuato, dicendo che non è possibile che Alex stia lì ore, a guardare Soleil: “Non hai una moglie con la quale andare a cena, a pranzo, a guardare un film sul divano. Cioè alle 20:51 Soleil piange e alle 20:53 hai già scritto il post. O vivi collegato al Grande Fratello e io da moglie ti direi la tua esperienza l’hai fatta. Ma poi qual è il bisogno di scrivere il post che non lo può vedere. Poi vieni in puntata“, ha detto. Sembrerebbe che molti concorrenti pensino che quello che è accaduto sia stato tutto studiato a tavolino.