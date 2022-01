Abbiamo amato l’attore nei panni di Carmelo ne Il Segreto, ma non è la prima volta che lo vediamo: lo ricordate nella famosa serie televisiva?

Raul Pena è un amatissimo attore spagnolo che abbiamo seguito negli ultimi anni nella soap opera Il Segreto. Qui, è stato il braccio destro di Severo Santacruz, oltre ad essere grandi amici. Purtroppo, sua moglie Adela muore in un incidente d’auto per colpa di Fernando. Quest’ultimo ha sabotato i freni.

Da quel momento, la sua vita cambia. Cercherà di vendicarsi, pensando inizialmente che la colpa sia di Francisca Montenegro. Raul è stato presente ne Il Segreto dal 2014 al 2019, con il personaggio di Carmelo. Forse, però, molti l’avranno riconosciuto, perchè non è la prima volta che lo vediamo, ha già recitato in una serie di successo.

E’ stato Carmelo ne Il Segreto, ma abbiamo già visto l’attore: lo ricordate nella famosa serie?

Abbiamo seguito la storia di Carmelo ne Il Segreto, soap opera spagnola di grande successo, terminata nel maggio del 2021 in Italia e nel 2020 in Spagna. Carmelo è amico di Severo Santacruz, spesso, si sono aiutati, anche nelle vicende più difficili. Ad un certo punto della storia, subisce una grave perdita, quella di sua moglie Adela, morta in un incidente stradale.

A causarlo è stato Fernando che ha sabotato i freni. Questo personaggio è sicuramente tra quelli più amati della soap opera, anche se, dobbiamo dire, che tutti sono stati molto apprezzati. Raul Pena ha interpretato Leal per molti anni. Ma ci chiediamo, l’avete riconosciuto? Non è la prima volta che vediamo l’attore, ha già recitato in una serie spagnola trasmessa in Italia e ci ha conquistato. Lo ricordate?

Pena è stato Jero Juiz, personaggio della serie spagnola Paso Adelante. Qui ha vestito i panni di un musicista e autore di canzoni. Si innamora prima di Lola e con lei si fidanza. La tradisce però con Erika. L’attore è stato presente fino alla quinta stagione. Da allora sono passati molti anni, Raul era molto più giovane, parliamo di circa 16 anni fa.