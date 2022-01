GF Vip, “Parli con tutti tranne che con me!”: è crisi tra due concorrenti molto discussi

Nella casa del GF Vip non mancano mai liti e chiarimenti, accuse e gelosie: stavolta la crisi è tra due Vipponi molto amati e molto discussi.

Se a tenere banco nei primi mesi di questa sesta edizione del GF Vip sono stati Soleil e Alex Belli, nelle ultime settimane non si fa altro che parlare di un’altra coppia appena nata.

Ci riferiamo ovviamente a Sophie Codegoni e Alessandro Basciano: la bella ex tronista ha deciso di viversi la sua storia con il gieffino genovese mettendo uno stop definitivo al rapporto con Gianmaria Antinolfi. A complicare il tutto c’è stato l’iniziale ‘triangolo’ con Jessica Selassié, molto amica di Sophie, che inizialmente ha fatto non poca fatica a rassegnarsi all’idea che l’interesse di Alessandro fosse rivolto a Sophie e di dover fare un passo indietro.

Nonostante la forte attrazione che lega entrambi, non mancano contrasti tra i due protagonisti della love story appena nata: proprio stanotte, la Codegoni e Basciano hanno avuto un lungo confronto che lascerebbe intuire una certa aria di crisi. Vediamo cos’è accaduto.

GF Vip, “Tu non capisci”: è già crisi tra Alessandro e Sophie?

Come molti sanno, la prossima concorrente ad entrare nela casa sarà Delia Duran. I Vipponi hanno iniziato a sospettare qualcosa circa un nuovo ingresso, ma finora non ne hanno avuto la certezza.

Sophie ha cominciato a ipotizzare vari scenari al riguardo e a preoccuparsi di cosa potrebbe accadere. Alessandro, sentendosi osservato e sotto esame, ha parlato molto chiaramente alla fidanzata: “Non mi cambia nulla se entra un’altra persona qui, perché a me piace una persona e le dedico del tempo per conoscerla. Tu però pensi che sia solo attrazione fisica, ed inizialmente era quello perché non ti conoscevo. Poi se ti dedico del tempo, c’è altro”.

La diciannovenne ha spiegato che le sue paure sono dovute all’atteggiamento di lui: “Io non ho dubbi in questo, sei tu che per qualche strano motivo non mi hai decifrato, così ti chiudi, mi scruti e ti stacchi. Quando ti chiedo, tu puntualmente mi dici che non è nulla. Ieri sera ti ho chiesto che cosa avevi, capendo che non era tutto ok, tu non ti sei sfogato. Parli con tutti, tranne che con me”.

Sentendosi accusato ed essendone abbastanza infastidito, l’ex corteggiatore è sbottato: “Io non ti ho mai sminuito, tu non capisci mentre l’ha capito Jessica e parlo di lei perché era lì. Non faccio mai vedere chi sono, ma non per sfida o per competizione. Tu non sai chi sono e non puoi vederlo, non mi hai mai chiesto nulla. Mi rimproveri addirittura dicendomi che non sono umile”.

Insomma, la neocoppia sembra avere qualche difficoltà di comunicazione: voi cosa ne pensate? Come li vedete insieme?